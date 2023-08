तुम्हालाही चालताना मोबाईलवर टायपिंगची सवय आहे का? वेळीच सावध व्हा नाहीतर...

हे वाक्य टाइप करत चालायला सांगितलं.

या संशोधनामध्ये सहभागी झालेल्या तरुण-तरुणींना चालता चालता 'The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Frog' हे वाक्य टाइप करण्यास सांगितलं होतं.