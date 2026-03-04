Unwanted E-mailsने फुल झालेले स्टोरेज कसे रिकामे कराल?

Manali Sagvekar
Mar 04,2026

स्मार्टफोन युजर्सची समस्या

स्टोरेज फुल होणे हे सर्वच स्मार्टफोन युजर्ससाठीची मोठी समस्या आहे.

पुन्हा स्टोरेज फुल

पण कितीही मिडिया फाईल्स डिलिट केले तरी पुन्हा स्टोरेज फुल होते.

फोन हँग होतो

यामुळे महत्त्वाचे ई-मेल्स मिळणे कठीण होते, कामात अडथळा येतो. काहीवेळी फोनही हँग होतो.


तुम्हीही या समस्येला सामोरे जात असाल तर या काही सोप्या स्टेप्स वापरू शकता.


सर्वप्रथम मोबाइलच्या प्लेस्टोअरवर जाऊन जी-मेलचे अॅप अपडेट करा.


आपण फोनमध्ये डाउनलोड केलेल्या अॅप्सचे आणि वेबसाइटचे प्रमोशनल ई-मेल्स येत असतात.

3 लाइनवर क्लिक करा

यासाठी जी-मेल अॅप उघडा, 3 लाइनवर क्लिक करा.

मॅनेज सब्सक्रिप्शन

मॅनेज सब्सक्रिप्शन हा पर्याय निवडा.

अनसब्सक्राइब करा

त्यामध्ये तुम्हाला नको असलेले प्रमोशनल ई-मेल्सवर क्लिक करून ते अनसब्सक्राइब करा. ई-मेल्स येणे बंद होईल.

