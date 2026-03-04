Unwanted E-mailsने फुल झालेले स्टोरेज कसे रिकामे कराल?

स्टोरेज फुल होणे हे सर्वच स्मार्टफोन युजर्ससाठीची मोठी समस्या आहे.
पण कितीही मिडिया फाईल्स डिलिट केले तरी पुन्हा स्टोरेज फुल होते.
यामुळे महत्त्वाचे ई-मेल्स मिळणे कठीण होते, कामात अडथळा येतो. काहीवेळी फोनही हँग होतो.
तुम्हीही या समस्येला सामोरे जात असाल तर या काही सोप्या स्टेप्स वापरू शकता.
सर्वप्रथम मोबाइलच्या प्लेस्टोअरवर जाऊन जी-मेलचे अॅप अपडेट करा.
आपण फोनमध्ये डाउनलोड केलेल्या अॅप्सचे आणि वेबसाइटचे प्रमोशनल ई-मेल्स येत असतात.
यासाठी जी-मेल अॅप उघडा, 3 लाइनवर क्लिक करा.
मॅनेज सब्सक्रिप्शन हा पर्याय निवडा.
त्यामध्ये तुम्हाला नको असलेले प्रमोशनल ई-मेल्सवर क्लिक करून ते अनसब्सक्राइब करा. ई-मेल्स येणे बंद होईल.