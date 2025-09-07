फास्ट चार्जर स्मार्टफोनसाठी घातक? खरं काय जाणून घ्या

फास्ट चार्जिंगमुळं बॅटरीचे तापमान वाढते त्याचा परिणाम बॅटरीवर होऊ शकतो
फास्ट चार्जिंग केल्यानंतर बॅटरीची क्षमतादेखील कमी होऊ शकते
फास्ट चार्जिंग सर्किटवर अतिरिक्त दबाव टाकू शकते. ज्यामुळं स्मार्टफोनच्या हार्डवेअरचे नुकसान होऊ शकते
फास्ट चार्जिंग योग्यपद्धतीने नियंत्रित होत नसेल तर बॅटरी ओव्हरचार्ज होऊ शकते
हाय व्होल्टेज आणि करंटमुळं बॅटरीच्या आत केमिकल्स लवकर खराब होऊ शकते
खराब गुणवत्तेमुळं फास्ट चार्जरमुळं स्मार्टफोनचे नुकसान होऊ शकते
फास्ट चार्जरमुळं योग्य हिट मॅनेजमेंट न झाल्याने बॅटरी किंवा फोन खराब होऊ शकते