Jio च्या खास प्लानमध्ये 10 ओटीटी Apps आणि बरेच काही...

Pravin Dabholkar
Nov 23,2025


जियोच्या पोर्टफोलियोमध्ये विविध रिचार्ज आहेत. कंपनी काही खास प्लान देते.


असाच एक प्लान 445 रुपयांचा आहे. यात डेटा, कॉलिंग आणि एसएमएसची सुविधा मिळते.


या प्लानची वैधता 28 दिवसांची आहे. यात तुम्हाला रोज 2 जीबी डेटा मिळतो. एकूण 56 जीबी डेटा मिळेल.


यात तुम्हाल रोज 100 एसएमएस मिळतील.


जिओ तुम्हाला गुगल जेमिनीचे प्रो सबस्क्रिप्शन मिळेल. तुम्हाला 18 महिन्यांचा प्रो प्लान मिळेल.


यात सोनी लिव्ह,झी 5, लायनगेट प्ले, डिस्कवरी प्लस सारख्या प्लॅटफॉर्मचा अॅक्सेस मिळेल.


या रिचार्ज प्लॅनमध्ये तुम्हाल जिओ हॉटस्टार, जिओ टीव्हीचा एक्सेस मिळेल.


कॉलिंग, डेटासह अनेक फायदे हवे असणार्यांसाठी हा चांगला पर्याय आहे.

