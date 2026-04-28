गेल्या पाच वर्षांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेला मिळालेला वाव पाहण्याजोगा आहे. AI नं काम करण्याची पद्धतच पूर्णपणे बदलली आहे.
AI मुळं अनेकांच्या नोकऱ्या हिरावल्या गेल्या असल्या तरीही याच एआयच्या माध्यमातून रोजगाराच्या काही नव्या संधीसुद्धा निर्माण झाल्या आहेत.
एआयचं ज्ञान मिळवण्यासाठी कोणत्याही मोठ्या गुंतवणुकीची गरज नाही. किंबहुना तुम्हाला तांत्रिक गोष्टींचं ज्ञान असणंही गरजेचं नाही.
ChatGPT, Sora, MidJourney अशा एआय टूलच्या माध्यमातून कंटेंट रायटिंग अर्थाक लेखन क्षेत्र, डिझायनिंग, व्हिडीओ एडिटिंग अशा कामांतून पैसे कमवता येतात.
ChatGPT, Google Gemini च्या मदतीनंही ब्लॉगपोस्ट, स्क्रीप्ट, फोटो तयार करता येतात. तर, Pictory, InVideo च्या माध्यमातून स्क्रीप्टिंग आणि एडिटिंगची कामं करता येतात.
सध्या फ्रिलांसिंग क्षेत्रामध्ये एआयलवर आधारित कामाची मागणी वाढत असून, या कामासाठी पैसेसुद्धा मोजले जात आहेत.
AI टूलच्या माध्यमातून मिळालेल्या ज्ञानातून घरबसल्या कमाई करता येते. ही कमाई 10 हजारांपासून अगदी 1 लाखांपर्यंत असू शकते.