घरातील WIFI स्लो झालंय? राउटर बद्दलची 'ही' चूक तुम्हाला पडतेय महागात!

Manali Sagvekar
Mar 24,2026

नेट खूप स्लो आहे?

घरामध्ये वायफाय लावल्यानंतर काही वर्षांनी, नेट खूप स्लो आहे अशा अनेकांच्या तक्रारी असतात.

नेटवर्क सगळीकडे पोहोचत नाही

यावेळी राउटर चुकीच्या ठिकाणी लावला आहे, म्हणून घरामध्ये सगळीकडे नेटवर्क पोहोचत नाही असे वाटते.

या गोष्टी लक्षात ठेवा

पण जर तुम्हाला हाय-स्पीड इंटरनेट हवे असेल तर, काही गोष्टी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

वाय-फाय राउटर कधी बदलावा?

यासाठी वाय-फाय राउटर दर 3 ते 5 वर्षांनी बदलणे आवश्यक आहे.

वाय-फाय स्लो होतो

अनेकदा इंटरनेट प्लॅन बदलल्यामुळे जुना राउटर त्याला सपोर्ट करत नाही, ज्यामुळे देखील वाय-फाय स्लो होतो.

कनेक्टिव्हिटी कमकुवत होत

तसेच जुन्या राउटरची स्मार्टफोन आणि लॅपटॉप कनेक्टिव्हिटी देखील कमकुवत होत जाते.

हॅकिंगचा धोका वाढतो

मुख्य म्हणजे जुन्या राउटरला डिजिटल सुरक्षिततेचे नवे अपडेट नाही मिळाल्यास, हॅकिंगचा धोका वाढतो.

राउटर खराब झाला

जर तुम्हाला राउटर सतत सुरू-बंद करावा लागत असेल तर, तो निश्चितच खराब झाला आहे.

इंटरनेटची स्पीड वाढते

योग्यवेळी राउटर बदलल्याने डिजिटल सुरक्षा आणि इंटरनेटची स्पीडही वाढते.

मीठ घालून की साखर घालून? कसं दही खाणं आरोग्यदायी?

काळी की हिरवी कोणत्या द्राक्षात असते जास्त Vitamin C?

IPL मध्ये सर्वाधिक विकेट घेणारे गोलंदाज, लिस्टमध्ये नंबर 1 वर कोण?

IPL मध्ये सर्वाधिक Six ठोकणारे फलंदाज

