ऑक्टोबर महिन्यात सणांमुळे आणि जीएसटी दरांमधील कपातीमुळे ऑटो सेक्टरला नव्याने बळ मिळालं आहे. या महिन्यात लोकांनी मोठ्या प्रमाणात वाहन खरेदी केली आहे.
ऑक्टोबर महिन्यात देशभरात 40.24 लाख वाहनांची विक्री झाली आहे. यामध्ये प्रवासी वाहनात 11.4 टक्के वाढ झाली अन् 5.57 लाख युनिट्सची वाढ नोंदवण्यात आली.
हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये मोठी वाढ दिसली आहे. एका कारने विक्रीच्या बाबतीत सेगमेंटमध्ये सर्वांना मागे सोडलं आहे.
ऑक्टोबरमध्ये Tata Tiago चौथ्या क्रमांकावर आहे. यामध्ये एकूण 8850 युनिट्सची विक्री झाली आहे. गतवर्षी ऑक्टोबरमध्ये महिन्यात विक्री झालेल्या 4682 युनिटच्या तुलनेत 89 टक्के आहे.
मारुती स्विफ्ट तिसरी सर्वाधिक विक्री झालेली कार ठरली आहे. या कारच्या एकूण 15542 युनिट्सची विक्री झाली आहे. गतवर्षी ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या 16,082 युनिट्सच्या तुलनेत ही 5 टक्के जास्त आहे.
बलेनो दुसरी सर्वाधिक विकलेली कार आहे. या कारच्या 16,873 युनिचची विक्री झाली आहे. गतवर्षी कारच्या 16082 युनिटची विक्री झाली होती.
मारुतीच्या टॉल-ब्वॉयने पहिला क्रमांक पटकावला आहे. या कारच्या एकूण 18970 युनिट्सची विक्री झाली आहे. गतवर्षी ऑक्टोबरमध्ये विक्री झालेल्या 13992 युनिट्सच्या तुलनेत ही 36 टक्के वाढ आहे.
Maruti Wagon R 1.0 लीटर आणि 1.2 लीटरसह दोन पेट्रोल इंजिन पर्यायात उपलब्ध आहे. कारची किंमत 4.99 लाखांपासून ते 6.95 लाखांपर्यंत आहे.
याचं पेट्रोल व्हेरियंट ताशी 24.35 किमी आणि सीएनजी व्हेरियंट ताशी 34.05 किमीचं मायलेज देतं.