'या' कारने रचला इतिहास

भारतीय रस्त्यांवर मागील अडीच दशकांपासून सतत धावणाऱ्या परवडणाऱ्या हॅचबॅक कारने इतिहास रचला आहे.

Shivraj Yadav
Dec 18,2025

फार उपयोगी आहे कार

मुलांना शाळेत सोडणं असो किंवा ऑफिस, ट्रिप अशा प्रत्येक गोष्टीसाठी विश्वासार्ह ठरलेल्या WagonR ने एक नवा रेकॉर्ड केला आहे.

1999 मध्ये पहिल्यांदा लाँच

डिसेंबर 1999 मध्ये पहिल्यांदा लाँच झालेल्या या आयकॉनिक कारने आतापर्यंत तीन दशकात 35 लाख युनिट्सचं प्रोडक्शन केलं आहे.

येथे सुरु आहे कारची निर्मिती

ही कार सध्या हरियाणाच्या गुरुग्राम आणि मानेसर येथील प्लांटमध्ये तयार केली जात आहे.

ऑल्टो आणि स्विफ्ट

यासह वॅगनआर आता ऑल्टो आणि स्विफ्ट यांच्यानंतर मारुतीच्या मोजक्या मॉडेलमध्ये समाविष्ट झाली आहे, ज्यांनी प्रोडक्शनचा माइल्टस्टोन गाठला आहे.

4 वर्षापासून बेस्ट सेलिंग

WagonR मागील 4 वर्षांपासून भारतातील सर्वाधिक विकली जाणारी कार ठरली आहे.

1 करोड ग्बोबल सेल

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुझुकी वॅगनआरने ऑगस्ट 2025 मध्ये विक्रीचा 1 कोटींचा आकडा पार केला आहे.

75 देशांमध्ये विकली जाते WagonR

हा कार जापान, भारत आणि युरोपसह 75 देशांमध्ये विकली जात आहे. ज्यावरुन आंतरराष्ट्रीय दर्जावर तिने मिळवलेली ख्याती दिसत आहे.

किंमत आणि इंजिन पर्याय

भारतीय बाजारमध्ये सुरुवातीची किंमत 4.99 लाख रुपये आहे. हा कार दोन पेट्रोल इंजिन (1.0 लीटर आणि 1.2 लीटर) पर्यायात येते.

34 किमीचा मायलेज

कंपनीचा दावा आहे की, याचं पेट्रोल व्हेरियंट 24 किमी/लीटर आणि सीएनजी व्हेरियंट 34.05 किमी/किग्रॅ पर्यंत मायलेज देतं.

फिचर्स

यामध्ये 6 एअरबॅग, ABS सह EBD आणि ESP समाविष्ट आहे. याशिवाय 17.78 सेमीचं टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिळते.

