हा ठरला भारतातील सर्वाधिक विक्री झालेला स्मार्टफोन ब्रॅण्ड

Swapnil Ghangale
Nov 18,2025

...तर तुम्ही चुकत आहात

भारतात सर्वाधिक विक्री झालेले स्मार्टफोन हे अॅपल किंवा सॅमसंगचे असतील असं तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही चुकत आहात.

एक वेगळीच कंपनी पहिल्या क्रमांकावर

भारतात सर्वाधिक फोन विकणारी कंपनी ही अॅपल नसून एक वेगळीच कंपनी पहिल्या क्रमांकावर आहे. यासंदर्भातील सविस्तर डेटा पाहूयात...

पाच वर्षांतील उच्चतम स्तरावर

भारताचा स्मार्टफोन बाजार गेल्या पाच वर्षांतील उच्चतम स्तरावर पोहोचला आहे.

किती फोन विकले गेले?

सप्टेंबर 2025 अखेरीस देशात 4.8 कोटी स्मार्टफोन युनिटची विक्री झाली असून, ही वार्षिक आधारावर 4.3 टक्क्यांची वाढ दर्शवते.

या दोन्ही कॅटेगरीमध्ये अव्वल

अॅपलने भारतातील प्रीमियम (53,000 ते 71,000 रुपये) आणि सुपर-प्रीमियम (71,000 पेक्षा जास्त) या दोन्ही श्रेणींमध्ये अव्वल स्थान मिळवले आहे.

भारतातून किती फोन निर्यात?

50 लाख आयफोनचे भारतातून निर्यात करून अॅपलने नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे, असे इंटरनॅशनल डेटा कॉर्पोरेशन (आयडीसी) च्या अहवालात म्हटले आहे.

अव्वल स्थानी ही कंपनी

चीनच्या स्मार्टफोन निर्माता विवो कंपनीने 2025 च्या जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत भारतीय स्मार्टफोन बाजारात आपले अव्वल स्थान कायम ठेवले आहे.

बाजारातील हिस्सा किती?

विवोचा बाजारातील हिस्सा 18.3 टक्के इतका नोंदवला गेला आहे.

प्रीमियम स्मार्टफोन विक्रीत वाढ

विवोच्या प्रीमियम स्मार्टफोन विक्रीत 43.3% वार्षिक वाढ नोंदवली गेली आहे.

VIEW ALL

घरच्या घरी कशी बनवायची रेस्तराँ स्टाईल मऊसूत इडली?

डायबिटीज कंट्रोल करण्यासाठी प्या 'या' देसी मसाल्याची चहा!

उत्तम! ठाण्यापासून अवघ्या 67 किमीवर आहे 'हे' निसर्गरम्य गिरीस्थान; इथं या अन् रममाण व्हा...

टेम्बा बावूमाच नाही, तर 'हे' आहेत सर्वात लहान उंचीचे क्रिकेटर्स

Read Next Story