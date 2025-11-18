भारतात सर्वाधिक विक्री झालेले स्मार्टफोन हे अॅपल किंवा सॅमसंगचे असतील असं तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही चुकत आहात.
भारतात सर्वाधिक फोन विकणारी कंपनी ही अॅपल नसून एक वेगळीच कंपनी पहिल्या क्रमांकावर आहे. यासंदर्भातील सविस्तर डेटा पाहूयात...
भारताचा स्मार्टफोन बाजार गेल्या पाच वर्षांतील उच्चतम स्तरावर पोहोचला आहे.
सप्टेंबर 2025 अखेरीस देशात 4.8 कोटी स्मार्टफोन युनिटची विक्री झाली असून, ही वार्षिक आधारावर 4.3 टक्क्यांची वाढ दर्शवते.
अॅपलने भारतातील प्रीमियम (53,000 ते 71,000 रुपये) आणि सुपर-प्रीमियम (71,000 पेक्षा जास्त) या दोन्ही श्रेणींमध्ये अव्वल स्थान मिळवले आहे.
50 लाख आयफोनचे भारतातून निर्यात करून अॅपलने नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे, असे इंटरनॅशनल डेटा कॉर्पोरेशन (आयडीसी) च्या अहवालात म्हटले आहे.
चीनच्या स्मार्टफोन निर्माता विवो कंपनीने 2025 च्या जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत भारतीय स्मार्टफोन बाजारात आपले अव्वल स्थान कायम ठेवले आहे.
विवोचा बाजारातील हिस्सा 18.3 टक्के इतका नोंदवला गेला आहे.
विवोच्या प्रीमियम स्मार्टफोन विक्रीत 43.3% वार्षिक वाढ नोंदवली गेली आहे.