भारतातील लोकप्रिय SUV TATA Sumo आता पूर्णपणे नवीन अंदाजात बाजारात दाखल झाली आहे.
TATA Sumo 2025 अधिक किफायतशीर, दमदार आणि मायलेज फ्रेंडली बनवून कंपनीने ऑगस्ट 2025 च्या पहिल्याच आठवड्यात ती लॉन्च केली.
लॉन्च होताच या SUV ने बाजारात खळबळ माजवली आहे. ही कार 1 लिटरमध्ये तब्बल 33 किमी मायलेज देऊ शकते.
या SUV मध्ये 1.5 लिटर टर्बो डिझेल इंजिन देण्यात आले असून ते 90 bhp पॉवर आणि 220 Nm टॉर्क निर्माण करते.
TATA Sumo नेहमीच एक फॅमिली SUV म्हणून ओळखली जाते. नवीन मॉडेलमधील कार 7-सीटर असून प्रत्येक सीटवर आरामदायी बसण्याची सुविधा आहे.
नवीन TATA Sumo 2025 ची एक्स-शोरूम किंमत केवळ 5.99 लाखांपासून सुरू होते. ज्यामुळे ती SUV सेगमेंटमधील सर्वात फायदेशीर कार ठरत आहे.
नवीन Sumo खरेदी करण्यासाठी ग्राहक जवळच्या डीलरशिपला भेट देऊन किंवा TATA Motors च्या अधिकृत वेबसाईटवर ऑनलाइन बुकिंग करू शकतात.