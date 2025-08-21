जगातील 5 सर्वात लहान देश जे तुम्ही अवघ्या 25 तासांत फिरू शकता

Pooja Pawar
Aug 21,2025


जगात काही असे लहान देश आहेत जे तुम्ही एक दिवस किंवा 25 तासांत फिरू शकता


हे देश पूर्णपणे स्वतंत्र असून या देशांना स्वतःच सरकार, इतिहास आणि संस्कृती सुद्धा आहे.


याला बऱ्याचदा मायक्रोनेशन असं ही म्हटलं जातं. पण या देशांमध्ये फिरण्यासारखं आणि पाहण्यासारखं खूप काही आहे.

वेटिकन सिटी

वेटिकन सिटी हे देशातील सर्वात छोटं शहर असून याला तुम्ही 25 तासांत आरामात फिरू शकता.

मोनाको

मोनाको हा देश यूरोपच्या फ्रेंच रिवेरामध्ये वसलं असून हे एक श्रीमंत शहर आहे. हा देश तुम्ही अवघ्या 25 तासांत फिरू शकता.

नाऊरू

नाऊरू हे प्रशांत महासागरात वसलेला एक छोटासा द्वीप देश असून हा देश तुम्ही 5 ते 6 तासात चालत किंवा सायकलने फिरू शकता.

लिकटेंस्टाईन

लिकटेंस्टाईन हा स्वित्झर्लंड आणि ऑस्ट्रेलियाच्या मध्ये स्थित एक छोटा आणि अतिशय सुंदर देश आहे. येथे देखील तुम्ही कमी वेळात संपूर्ण देश फिरू शकता.


सॅन मारिनो हा जगातील पाचवा सर्वात लहान देश आहे, जो इटलीने वेढलेला आहे. तुम्ही येथे कमी वेळात प्रवास देखील करू शकता.

VIEW ALL

तुम्हाला माहितीये गुलाबांचं शहर कोणाला म्हणतात?

गौराईला साड्या घ्यायल्या निघालात; साडी निवडताना 'ही' काळजी घ्या

स्थापन केलेली छोटी गणेश मूर्ती कायमस्वरूपी घरात ठेवू शकता का?

अंड्यांवर जगणारा देश कोणता? नाव जाणून आश्चर्यच वाटेल
Read Next Story