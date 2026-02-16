जगातील अशी काही धोकादायक ठिकाणं आहेत जिथे जर माणूस गेला तर त्याचं जिवंत राहणं जवळपास अशक्य आहे.
ब्राझीलमधील इल्हा दा क्वेइमाडा ग्रांडे हे जगातील सर्वात धोकादायक बेट मानले जाते. येथे अत्यंत विषारी गोल्डन लान्सहेड साप आढळतात. असं म्हंटल जात की इथे प्रत्येक स्केअर मीटरवर 1 ते 5 साप आहेत.
इथियोपियामधील डानाकिंल डिप्रेशन हे धर्तीवरील सर्वात उष्ण ठिकाणांपैकी एक आहे. जिथे तापमान अनेकदा 50 अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त असते तसेच येथील हवा विषारी सल्फर वायूने भरलेली असते.
टांझानियातील नॅट्रॉन सरोवर हे त्याच्या लाल पाण्यामुळे सुंदर दिसते पण ते खूप कास्टिक आहे. या सरोवराची पीएच पातळी 10.5 पेक्षा जास्त आहे. खनिजांनी समृद्ध असलेल्या पाण्यामुळे त्यात पडणारे प्राणी कॅल्सीफाइड होतात आणि दगडासारखे कडक होऊ शकतात.
अमेरिकेतील माउंट वॉशिंग्टन हे तेथील खराब हवामानामुळे कुप्रसिद्ध आहे. येथे वाऱ्याचा वेग ताशी 372 किलोमीटरपर्यंत पोहोचला आहे, ज्यामुळे हा पृथ्वीवरील आतापर्यंतच्या सर्वाधिक वेगांपैकी एक बनला आहे. तर येथील तापमान 40 अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली येऊ शकते.
डेथ व्हॅली हे येथे आतापर्यंत सर्वोच्च तापमान नोंदवले गेले आहे. योग्य पाणी आणि संरक्षणाशिवाय, तीव्र वाळवंटातील उष्णतेमुळे काही तासांतच येथे गंभीर डिहाइड्रेशनची समस्या जाणवते.
इंडोनेशियातील माउंट मेरापी हा जगातील सर्वात सक्रिय आणि धोकादायक ज्वालामुखींपैकी एक मानला जातो. दर काही वर्षांनी त्याचा उद्रेक होतो, ज्यामुळे पायरोक्लास्टिक प्रवाह बाहेर पडतात. त्यामुळे येथे राहणं सुरक्षित मानलं जात नाही.