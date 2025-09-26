पृथ्वीबद्दलच्या अनेक गोष्टी आपल्याला माहिती नसतात.
पृथ्वीबद्दलच्या काही रोचक गोष्टी जाणून घेऊया. ज्या ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल!
कधीकाळी पृथ्वीवरील 1 दिवस 6 तासांचा असायचा, असं नासाने म्हटलंय.
प्रत्येक 100 वर्षांनी पृथ्वीवरील 1 दिवस 0.0017 सेकंदांनी वाढत चाललाय. यामागचं कारणदेखील सांगितलंय.
नासाच्या क्लायमेट किड्स वेबसाइटवर याची माहिती देण्यात आलीय. आजपासून सुमारे 460 कोटी वर्षांपुर्वी पृथ्वीची निर्मिती झाली. तेव्हा 1 दिवस 24 नव्हे तर 6 तासांचा असायचा.
पृथ्वीचा फिरण्याचा वेग हे यामागचं कारण असल्याचं नासाने म्हटलंय. निर्माणापासून आतापर्यंत पृथ्वीची गती कमी होत गेली.
चंद्रातून निघणारी तरंग पृथ्वीवर येतात आणि उठतात. यातून एक फोर्स तयार होतो. जो पृथ्वीची गती कमी करतो.
पृथ्वी गोल आहे असं म्हणतात पण तसं नाहीय. पृथ्वीच्या मध्य रेखेजवळ 0.3 टक्के रुंद आहे. ते जास्त नसल्याने फोटोत पाहताना पृथ्वी गोलच दिसते.
पृथ्वी स्मूद आणि एकसारखी असती तर ग्रव्हिटीपण सगळीकडे सारखीच असती. पण डोंगर,समुद्र, दऱ्या खोर्या असे घटक पृथ्वीवर आहेत. त्यामुळे गुरुत्वाकर्षणाचे बल देखील बदलते.