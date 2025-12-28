ब्रम्हांडाच्या पलिकडे जाऊ शकतो का? कोणतं आहे टोक? जाणून घ्या

ब्रम्हांडाची सुरुवात 13.8 वर्षापुर्वी महास्फोटाने झाली. तेव्हापासून विश्वाचा सतत विस्तार होतोय.
हे ब्रम्हांड प्रत्यक्षात काळे, खोल, अनंत अवकाशाचे आहे.
जितका प्रकाश आपल्यापर्यंत पोहोचतो, विश्वाचा तितकाच भाग आपण पाहू शकतो. याला निरीक्षणीय विश्व असे म्हणतात.
निरीक्षण करण्यायोग्य विश्वाची रुंदी सुमारे 93 अब्ज प्रकाशवर्षे असू शकते.
विश्वाचे मोजमाप करण्याची क्षमता कोणाकडे नाही.
खूप दूर असलेल्या आकाशगंगा आपल्यापासून वेगाने दूर जात आहेत.
त्याच्या सतत विस्तारामुळे विश्वाला ओलांडता येत नाही.
निरीक्षणीय विश्व हे प्रत्यक्ष विश्वाचा एक छोटासा भाग असू शकते.
आपली सौरमाला विश्वाचा एक भाग आहे. ज्यामध्ये पृथ्वी अस्तित्वात आहे.