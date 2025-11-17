गाय कोणत्या देशाचा राष्ट्रीय प्राणी, भारतीय पूजतात पण शेजारी देश...

Pravin Dabholkar
Nov 17,2025


प्रत्येक देशाचा स्वत:चा राष्ट्रीय प्राणी असतो.


भारताचा राष्ट्रीय प्राणी बंगाल टायगर आहे.


आपल्या शेजारी राष्ट्र पाकिस्तानचा राष्ट्रीय प्राणी मारखोर आहे.


गाय कोणत्या देशाचा राष्ट्रीय प्राणी आहे. तुम्हाला माहिती आहे का?


तुम्हाला कदाचित या प्रश्नाचे उत्तर माहिती नसेल.


भारतामध्ये गाईची पूजा केली जाते. तिला आईचा दर्जा देण्यात येतो.


गाईच्या दुधापासून गोमुत्रापर्यंत सर्व गोष्टींचा उपयोग केला जातो.


त्यामुळे गाय हा मनुष्य उपयोगी असा पाळीव प्राणी आहे.


नेपाळ हा भारताच्या उत्तरेकडील शेजारी राष्ट्र आहे.


नेपाळचा राष्ट्रीय प्राणी गाय आहे.

VIEW ALL

भारतात किती क्रिकेटर्सकडे आहे Lamborghini कार?

मलायकाचा फेवरेट'पनीर ठेचा',रेसिपी ऐकूनच तोंडाला पाणी सुटेल..

चंद्राच्या आत नेमकं काय आहे? शास्त्रज्ञांना लागलेला शोध आश्चर्य करणारा!

धावणे की चालणे? लठ्ठपणा कमी करण्यासाठी काय करावे?
Read Next Story