कंडोम फुगवून त्यामध्ये... मासेमारीची अनोखी पद्धत थक्क करणारी! 'या' ठिकाणी सर्रास होतो वापर

तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल पण कंडोम वापरुन मासे पकडण्याची ही पद्धत एका ठिकाणावरील संस्कृतीचा भाग झाली आहे.
मासे पकडण्याची ही अनोखी पद्धत पाहून अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे.
पारंपारिक मासेमारीच्या पद्धतीपेक्षा ही कंडोम वापरुन मासे पकडण्याची पद्धत फार वेगळी आहे.
माशांना आकर्षित करण्यासाठी कंडोमचा वापर मच्छिमारांकडून केला जातो.
कंडोम फुग्यासारखे फुगवून पाण्यात सोडले जातात.
कंडोम भिजून हलका झाल्यानंतर पाण्यावर लांबपर्यंत तरंगत जातो.
फुगलेल्या कंडोममध्ये हुक आणि छोटं जाळं टाकलं जातं.
असे फुगवलेले अनेक कंडोम रस्सीला बांधून ते पाण्यात सोडले जातात.
या पद्धतीमध्ये माशांना कंडोममध्येच पकडलं जातं. त्यानंतर ज्या रस्सीला हे कंडोम बांधलेले असतात ती रस्सी खेचून पाण्याबाहेर काढली जाते.
मासेमारीचा हा प्रकार क्युबा देशात वापरला जातो. क्युबा हा कॅरिबियनमधील एक द्वीपसमूह देश आहे. (प्रातिनिधिक फोटो)