कंडोम फुगवून त्यामध्ये... मासेमारीची अनोखी पद्धत थक्क करणारी! 'या' ठिकाणी सर्रास होतो वापर

Swapnil Ghangale
Nov 24,2025

संस्कृतीचा भाग

तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल पण कंडोम वापरुन मासे पकडण्याची ही पद्धत एका ठिकाणावरील संस्कृतीचा भाग झाली आहे.

अनोखी पद्धत...

मासे पकडण्याची ही अनोखी पद्धत पाहून अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे.

पारंपारिक पद्धतीपेक्षा...

पारंपारिक मासेमारीच्या पद्धतीपेक्षा ही कंडोम वापरुन मासे पकडण्याची पद्धत फार वेगळी आहे.

माशांना आकर्षित करण्यासाठी...

माशांना आकर्षित करण्यासाठी कंडोमचा वापर मच्छिमारांकडून केला जातो.

कंडोम फुग्यासारखे फुगवून...

कंडोम फुग्यासारखे फुगवून पाण्यात सोडले जातात.

कंडोम भिजून हलका झाल्यानंतर...

कंडोम भिजून हलका झाल्यानंतर पाण्यावर लांबपर्यंत तरंगत जातो.

कंडोममध्ये काय टाकतात?

फुगलेल्या कंडोममध्ये हुक आणि छोटं जाळं टाकलं जातं.

कंडोम रस्सीला बांधून...

असे फुगवलेले अनेक कंडोम रस्सीला बांधून ते पाण्यात सोडले जातात.

रस्सीला हे कंडोम बांधलेले असतात

या पद्धतीमध्ये माशांना कंडोममध्येच पकडलं जातं. त्यानंतर ज्या रस्सीला हे कंडोम बांधलेले असतात ती रस्सी खेचून पाण्याबाहेर काढली जाते.

कुठे वापरतात ही पद्धत?

मासेमारीचा हा प्रकार क्युबा देशात वापरला जातो. क्युबा हा कॅरिबियनमधील एक द्वीपसमूह देश आहे. (प्रातिनिधिक फोटो)

VIEW ALL

अभिनेते धर्मेंद्र यांच्यावर अंत्यसंस्कार झाल्यानंतर घरी परतताना अभिनेत्री हेमा मालिनी आणि ईशा देओल

ताज महालच्या उद्घाटनानंतर शहाजहानला करायचं होतं 'हे' काम; पण स्वप्न राहिलं अपूर्ण, कारण...

Jio च्या खास प्लानमध्ये 10 ओटीटी Apps आणि बरेच काही...

1 किलो मटार फक्त 10 मिनिटात सोला, वापरा ही सोपी ट्रिक!
Read Next Story