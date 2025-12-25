ख्रिसमस हा शब्द X-Mas असा का लिहितात?

जगभरात नाताळ अर्थात ख्रिसमस हा सण मोठ्या उत्साहात आणि तितक्याच विविध परंपरांनी साजरा केला जात आहे.
अनेकजण या सणाच्या शुभेच्छाही एकमेकांना देत आहेत. ज्यामध्ये कित्येक मंडळी ख्रिसमसचा उल्लेख christmas ऐवजी X-Mas असाही करत आहेत.
X-Mas हा फक्त ख्रिसमसचा शॉटफॉर्म नसून, त्यामागंही एक सखोल अर्थ दडला आहे. माहितीये का?
ग्रीक भाषेमध्ये 'ची' या अक्षराचा 'की' असा उल्लेख केला जातो आणि इंग्रजीत तो X असा लिहिला जातो.
ग्रीक भाषेत क्राईस्ट शब्दाचं पहिलं अक्षर हेच 'ची' किंवा 'की' असतं.
परिणामी वारंवार Christ लिहिण्याऐवजी लोक त्याऐवजी X लिहीतात. यामध्ये Mas चा अर्थ होतो MASS म्हणजे एखादा धार्मिक समारोह.
काय मग आहे की नाही X-Mas लिहिण्यामागे रंजक कारण.... आता तुम्हाला कळलंय तुम्ही इतरांना सांगा.