ख्रिसमस हा शब्द X-Mas असा का लिहितात?

Sayali Patil
Dec 25,2025

नाताळ

जगभरात नाताळ अर्थात ख्रिसमस हा सण मोठ्या उत्साहात आणि तितक्याच विविध परंपरांनी साजरा केला जात आहे.

christmas

अनेकजण या सणाच्या शुभेच्छाही एकमेकांना देत आहेत. ज्यामध्ये कित्येक मंडळी ख्रिसमसचा उल्लेख christmas ऐवजी X-Mas असाही करत आहेत.

X-Mas

X-Mas हा फक्त ख्रिसमसचा शॉटफॉर्म नसून, त्यामागंही एक सखोल अर्थ दडला आहे. माहितीये का?

ग्रीक

ग्रीक भाषेमध्ये 'ची' या अक्षराचा 'की' असा उल्लेख केला जातो आणि इंग्रजीत तो X असा लिहिला जातो.

क्राईस्ट

ग्रीक भाषेत क्राईस्ट शब्दाचं पहिलं अक्षर हेच 'ची' किंवा 'की' असतं.

Christ

परिणामी वारंवार Christ लिहिण्याऐवजी लोक त्याऐवजी X लिहीतात. यामध्ये Mas चा अर्थ होतो MASS म्हणजे एखादा धार्मिक समारोह.

रंजक कारण

काय मग आहे की नाही X-Mas लिहिण्यामागे रंजक कारण.... आता तुम्हाला कळलंय तुम्ही इतरांना सांगा.

VIEW ALL

कोणत्या व्हिटॅमिनच्या कमतरतेमुळे केस पांढरे होतात?

ब्रम्हांडातील सर्वात मोठा तारा, ज्यासमोर सुर्यही दिसतो ठेंगणा!

आवळा खाण्याची योग्य पद्धत कोणती?

वैज्ञानिकांनी शोधलं नवं जग, जिथे 1 वर्ष 11 तासात संपतं!

Read Next Story