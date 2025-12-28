नागरिकत्व मिळवण्याची प्रक्रिया ही सर्वत्र सारखी नसते. काही देश गुंतवणूक, निवासस्थान किंवा वंशाच्या आधारावर पासपोर्ट देतात, तर काही देश ही प्रक्रिया अतिशय क्लिष्ट करतात.
व्हॅटिकन सिटी ही नागरिकता मिळवण्यासाठी सर्वात कठीण मानली जाते. पण येथील नागरिकता ही कायमस्वरूपी नसते आणि फक्त विशेष व्यक्तींनाच दिली जाते. विशेष व्यक्तींमध्ये कार्डिनल, पुजारी किंवा होली सीमध्ये काम करणारे अधिकारी यांचा समावेश आहे.
उत्तर कोरिया हे जगातील सर्वात वेगळ्या देशांपैकी एक आहे आणि परदेशातील व्यक्तींसाठी या देशाचं नागरिकत्व मिळवणं ही जवळपास अशक्यच आहे. नागरिकत्वाचा विचार केवळ असाधारण राजकीय किंवा लष्करी परिस्थितीतच केला जाऊ शकतो.
कतारमध्ये नागरिकत्व मिळवण्यासाठी खूप वेळ वाट पाहावी लागतेय. देशात कमीत कमी 25 वर्ष कायदेशीरपणे राहावे लागते, तसेच अरबी भाषेवर चांगली पकड असावी, आर्थिक दृष्ट्या आत्मनिर्भर असल्याचे पुरावे द्यावे लागतात.
सौदी अरेबियामध्ये नागरिकत्व फक्त अतिशय कठोर अटींवरच दिले जाते. नागरिकत्व मिळविण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीने देशात 10 वर्षे वास्तव्य केलेले असावे, अरबी भाषेवर चांगले प्रभुत्व असले पाहिजे आणि मजबूत सांस्कृतिक संबंध प्रदर्शित केले पाहिजेत.
कुवेतमध्येही खूप कडक कायदे आहेत. मुस्लिम नसलेले नागरिकत्वासाठी पात्र नाहीत. अर्ज करण्यापूर्वी मुस्लिमांनी तेथे 20 वर्षे वास्तव्य केलेलं असलं पाहिजे.
स्विस नागरिकत्व मिळविण्यासाठी येथे किमान 10 वर्षे वास्तव्य करावे लागते. तसेच स्विस समाजात पूर्णपणे एकरूप व्हावे लागेल आणि भाषा, संस्कृती आणि नागरिकत्व चाचण्या यशस्वीपणे पार कराव्या लागतील.