कोणत्या प्राण्याचे दूध काळे असते? उत्तर जाणून वाटेल आश्चर्य

Tejashree Gaikwad
Nov 08,2025


आपण दुधाबद्दल बोललो की नेहमी मनात गोठ्यातील गायी, म्हशी, शेळ्या किंवा उंट यांचीच आठवण येते.


सर्वांचं दूध साधारण पांढऱ्या रंगाचं असतं. पण तुम्हाला माहित आहे का की जगात एक असा प्राणी आहे ज्याचं दूध काळ्या रंगाचं असतं?


ही गोष्ट ऐकून प्रथमदर्शनी अविश्वसनीय वाटते, पण हा एक खरं वैज्ञानिक तथ्य आहे.


हा प्राणी म्हणजे सील (Seal).


विशेषतः हूडेड सील किंवा काही ठराविक प्रजातींच्या सीलकडून मिळणारं दूध गडद रंगाचं, पिवळसर-काळसर अशा मिश्र छटांमध्ये आढळतं.


याचे कारण म्हणजे या दुधामध्ये फॅटचे प्रमाण 50% पेक्षा जास्त असते, जे साधारण गायीच्या दुधापेक्षा 10 ते 12 पट जास्त आहे.


या उच्च फॅट कंटेंटमुळे दूधाचा रंग नेहमीच्या दुधापेक्षा खूप गडद दिसतो, आणि त्यामुळे सामान्य लोकांना ते काळसर दूध असल्याचा भास होतो.


सील हा प्राणी खाऱ्या समुद्रात राहणारा, थंड प्रदेशातील सस्तन प्राणी आहे.

