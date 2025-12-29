GK : पेट्रोललासुद्धा 'एक्सपायरी डेट' असते का?

Sayali Patil
Dec 29,2025

इंधन

वाहनांमध्ये इंधन म्हणून कायमच पेट्रोलचा वापस केला जातो.

पेट्रोल

गेल्या काही काळापासून हेच पेट्रोल त्याच्या वाढत्या किमतीमुळं वाहनचालकांना घाम फोडत आहेत.

एक्सपायपरी

किमतीचा मुद्दा राहिला बाजुला, पण तुम्हाला या पेट्रोलची एक्सपायपरी डेट असते का? या प्रश्नाचं उत्तर माहितीये?

वापरण्याची अंतिम तारीख

तर, या प्रश्नाचं उत्तर आहे 'हो!'. पेट्रोललाही वापरण्याची अंतिम तारीख असते आणि यानंतरही ते वापरल्यास ते वाहनाच्या इंजिनात बिघाड करतं.

कंटेनर

एखाद्या कंटेनरमध्ये पेट्रोल भरून ठेवल्यास ते 1 वर्षासाठी खराब होत नाही. मात्र व्यवस्थित झाकणबंद न केल्यास मात्र ते 6 महिन्यांत खराब होतं.

हवेचा संपर्क

थेट हवेच्या संपर्कात असणारं पेट्रोल 3 ते 6 महिन्यांमध्ये खराब होतं.

वाहनं

वाहनांच्या टाकीत असणारं पेट्रोल 1 ते 3 महिन्यांमध्ये खराब होतं.

VIEW ALL

कशाला दूर जायचंय? पनवेलपासून हाकेच्या अंतरावर आहेत 'ही' रम्य ठिकाणं...

'या' देशांचं नागरिकत्व मिळणं आहे खूप कठीण

पुरुषांनी झोपण्यापूर्वी दूधात 'हा' एक पदार्थ टाकून सेवन करावे, होतील जबरदस्त फायदे

अंतराळातून पृथ्वीचा पहिला फोटो समोर; काय दिसतंय यात?
Read Next Story