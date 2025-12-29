GK : पेट्रोललासुद्धा 'एक्सपायरी डेट' असते का?

वाहनांमध्ये इंधन म्हणून कायमच पेट्रोलचा वापस केला जातो.
गेल्या काही काळापासून हेच पेट्रोल त्याच्या वाढत्या किमतीमुळं वाहनचालकांना घाम फोडत आहेत.
किमतीचा मुद्दा राहिला बाजुला, पण तुम्हाला या पेट्रोलची एक्सपायपरी डेट असते का? या प्रश्नाचं उत्तर माहितीये?
तर, या प्रश्नाचं उत्तर आहे 'हो!'. पेट्रोललाही वापरण्याची अंतिम तारीख असते आणि यानंतरही ते वापरल्यास ते वाहनाच्या इंजिनात बिघाड करतं.
एखाद्या कंटेनरमध्ये पेट्रोल भरून ठेवल्यास ते 1 वर्षासाठी खराब होत नाही. मात्र व्यवस्थित झाकणबंद न केल्यास मात्र ते 6 महिन्यांत खराब होतं.
थेट हवेच्या संपर्कात असणारं पेट्रोल 3 ते 6 महिन्यांमध्ये खराब होतं.
वाहनांच्या टाकीत असणारं पेट्रोल 1 ते 3 महिन्यांमध्ये खराब होतं.