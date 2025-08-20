आपल्याला माहित आहे की प्रत्येक सजीवाच्या जिवनासाठी पाण्याची गरज असते.
पण निसर्गात असेही काही प्राणी आहेत जे कधीही थेट पाणी पित नाहीत. त्यांना लागणारं पाणी ते त्यांच्या आहारातूनच मिळवतात.
अमेरिकेच्या वाळवंटी भागात आढळणारा हा लहानसा उंदीर आयुष्यभर पाणी पित नाही. तो धान्य, बिया खाऊन त्यातून मिळणाऱ्या ओलाव्यावर जगतो.
ऑस्ट्रेलियातील कोआला हा प्राणी प्रामुख्याने युकलिप्टसच्या पानांवर जगतो. या पानांतील रस आणि ओलावा हेच त्याचं पाण्याचं स्रोत असतं.
हा सरडा आपल्या त्वचेवरील काट्यांमधून हवेतील ओलावा शोषून घेतो आणि त्याचा उपयोग शरीरात पाणी म्हणून करतो.
वाळवंटातील काही किडे व सरडे ते हवेतून किंवा खाल्लेल्या अन्नातून मिळणाऱ्या पाण्यावरच जिवंत राहतात.
यावरून निसर्ग किती अद्भुत आहे हे स्पष्ट होते. काही प्राणी तर पाणी कधीही न पिता देखील सहज जगतात!