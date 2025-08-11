1 डझन म्हणजे 12 च का? 13, 14 किंवा 15 ची मोजणी का नाही?

Sayali Patil
Aug 11,2025

डझन

सहसा एखादी गोष्ट खरेदी करायची झाल्यास ती डझनभरात घेताना कायम 12 आकड्यांचीच मोजणी होते.

12

केळी किंवा अंडी खरेदी करतानासुद्धा ती डझनभरात घ्यायची झाल्यास 12 च्या पटानंच मोजणी केली जाते. पण असं का? माहितीये?

बोटांचा वापर

असं यासाठी की, पूर्वीच्या काळात वस्तूंची संख्या मोजताना लोक हाताच्या बोटांचा वापर करत.

आकडा

एका हाताच्या 4 बोटांचे 12 जोड असतात. याच कारणानं 12 चा आकडा ग्राह्य धरला जात होता.

Duodecimal System

1 डझन म्हणजे 12 नग, या मोजणीला Duodecimal System म्हटलं जातं.

मोजणी

1 डझनमध्ये 12 आकड्यांचीच मोजणी करण्यामागचं आणखी एक कारण म्हणजे, 12 ची समप्रमाणात केली जाणारी विभागणीसुद्धा अधिक सोपी. थोडक्यात 2, 3 आणि 4 किंवा 6.

गणित

10 आणि 15 च्या बाबतीत हे विभागणीचं गणितही फार सोपं नसल्या कारणानं 1 डझन म्हणजे 12 हेच गणित कायमस्वरुपी चालत आलं.

