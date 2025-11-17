GK : चांदण्या रात्रीच्याच वेळी का चमचमतात?

तुम्हाला ताऱ्यांची व्याख्या माहितीये का? जाणून आश्चर्य वाटेल पण, तारे हे नजरेस दिसणारे वायू आणि प्लाझ्माचे मोठे चमकणारे गोळे आहेत.
तारे किंवा चांदणं मुख्यत्वे हायड्रोजन आणि हेलियमपासून तयार होतात. पण, ते रात्रीच्याच वेळी का प्रकाशमान होतात माहितीये?
रात्रीच्या वेळी चांदणं चमचमण्यास कारण म्हणजे वातावरणाचा थर.
प्रत्यक्षात चांदण्या अतिशय दूर असतात. ज्यामुळं त्या प्रकाशाच्या एका अतीसूक्ष्म कणाइतक्या दिसतात.
वातावरणातील भौतिक स्थिती स्थिर नसते. ज्यामुळं प्रकाशाची दिशासुद्धा सातत्यानं बदलत असते.
सतत बदलणाऱ्या या गतीमुळं चांदणं चमचमतं आणि त्यांचं स्थानही अनेकदा बदलताना दिसतं.
परिणामी आकाशात असणारं चांदणं रात्रीच्या वेळी प्रचंड प्रकाशमान होऊन पृथ्वीवरूनही अगदी सहज मात्र तितक्याच सूक्ष्म रुपात चमकताना दिसतं.