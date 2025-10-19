जगभरात आता इंटरनेट वापरतात. पण तुम्ही कधी विचार केलाय का की सर्वात आधी कोणत्या देशात इंटरनेट सुरु झाले होते
इंटरनेटची सुरुवात अमेरिकेत (United States of America) झाली होती.
याचे पहिले रूप ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) असे होते, जे 1969 साली अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने (DARPA) विकसित केले होते.
“Internet” हा शब्द पहिल्यांदा 1974 साली वापरला गेला, जेव्हा TCP/IP प्रोटोकॉल विकसित करण्यात आला.
1 जानेवारी 1983 हा दिवस इंटरनेटचा “अधिकृत जन्मदिवस” मानला जातो, कारण त्या दिवशी TCP/IP प्रोटोकॉल अधिकृतपणे स्वीकारण्यात आला आणि जगभरातील नेटवर्क्स एकमेकांशी जोडले गेले.
भारतात इंटरनेटची सुरुवात 15 ऑगस्ट 1995 रोजी झाली.
ही सेवा VSNL (Videsh Sanchar Nigam Limited) या संस्थेमार्फत सुरू करण्यात आली होती.