गाडी, बाईक यांना हॉर्न असतो.
पण तुम्हाला कधी ना कधी प्रश्न पडलाच असेल की विमानात हॉर्न असतो की नाही?
तर याच उत्तर आहे होय, विमानात हॉर्न असतो.
कॉकपिटमध्ये, पायलटच्या नियंत्रण पॅनेलवर एक छोटंसं बटन असतं. त्यावर दाब दिला की हॉर्न/बझर वाजतो.
विमानाचा हॉर्न मुख्यत्वे ग्राउंडवर (एअरपोर्टवर उभं असताना) वापरला जातो.
तो पायलट आणि ग्राउंड स्टाफ यांच्यातील संपर्क साधण्यासाठी असतो.
कारसारखा मोठा आवाज नसून, तो एक बझर/बीपसारखा आवाज कॉकपिट किंवा विमानाबाहेर ऐकू येतो.
यामुळे ग्राउंड इंजिनिअरला किंवा टेक्निकल स्टाफला विमानात काही लक्ष देण्याची सूचना मिळते.
आकाशात असताना हॉर्नचा वापर होत नाही.