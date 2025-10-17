सूर्याचा नेमका रंग काय? असा प्रश्न विचारला असता अनेकजण थेट 'पिवळा' असंच उत्तर देतात. तर, काहीजण म्हणतात नारंगी.
तुम्हाला माहितीये, का सूर्याचा रंग ना पिवळा आहे, ना नारंगी. जाणून आश्चर्य वाटेल, पण सूर्याचा रंग पिवळा, नारंगी नसून पांढरा आहे.
सूर्याचा पांढरा रंग अंतराळातून पाहता येतो. जिथं वातावरणाचा अभाव असतो.
अवकाशयात्रींनुसार सूर्य एखाद्या पांढऱ्या लकाकणाऱ्या ताऱ्यासारखा दिसतो.
पृथ्वीवरून सूर्य पिवळसर, नारंगी दिसतो कारण येथील वातावरणात सूर्याची लहान निळसर किरणं विखुरली जातात.
दुपारच्या वेळी सूर्य पांढरा नव्हे, तर पिवळा किंवा नारंगी दिसतो.
कमाल आहे की नाही.... हा निसर्ग वेळोवेळी थक्क करतो त्याचच हे एक उत्तम उदाहरण...