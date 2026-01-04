चिखलात वाढले तरी, कमळाचे फूल फारच सुंदर असते.
हे फुल शुद्धता, स्वच्छता आणि सौंदर्यासाठी संघर्ष करण्यास प्रेरित करते.
कमळ हे फुल अनेक आशियाई देशांच्या संस्कृती आणि इतिहासात महत्त्वाचे स्थान ठेवते.
हे सुंदर फुल नक्की कोणत्या देशाचे राष्ट्रीय फुल हे जाणून घेऊयात.
कमळाचे फूल भारत, वियतनाम, बांग्लादेश (श्वेत कमल) आणि इजिप्त (निळा कमल) यांसारख्या देशांचे राष्ट्रीय फूल आहे
भारताचेही राष्ट्रीय फूल कमळ आहे. ते सौंदर्य, पवित्रता आणि ज्ञान यांचे प्रतीक मानले जाते.
हिंदू, बौद्ध आणि जैन धर्मात त्याला विशेष महत्त्व आहे.