GK: पृथ्वीवरील सर्वात खोल ठिकाण कोणते आहे?

Tejashree Gaikwad
Oct 23,2025


धरतीवरील सर्वात खोल जागा ही मॅरिआना ट्रेंच (Mariana Trench) ही आहे.


मॅरिआना ट्रेंच ही पश्चिम प्रशांत महासागरात (Western Pacific Ocean), म्हणजेच जपान आणि फिलिपाईन्सच्या पूर्वेला आहे.


ही खाई मॅरिआना बेटांच्या जवळ असल्याने तिला 'Mariana Trench' असे नाव देण्यात आले आहे.


मॅरिआना ट्रेंच ही पृथ्वीवरील सर्वात खोल समुद्री दरी मानली जाते.


हिचा सर्वात खोल बिंदू चॅलेंजर डीप (Challenger Deep) आहे. ज्याची खोली सुमारे 10,984 मीटर (36,037 फूट) आहे.


इतकी खोली आहे की जर एव्हरेस्ट पर्वत (8,848 मीटर) उलटा ठेवला, तरी तो पूर्णपणे या खाईत बुडून जाईल!


इथे सूर्यप्रकाश पोहोचत नाही, त्यामुळे तिथे कायम अंधार असतो.

