भारत देश केवळ विदेशी मदत घेणारा देश नाही, तर मागच्या काही वर्षात भारताने अनेक देशांना आर्थिक सहाय्य सुद्धा केलं आहे. त्यामुळे आता भारत सुद्धा कर्ज देणाऱ्या देशांपैकी एक मुख्य देश बनला आहे.
अर्थसंकल्पीय आकडेवारीनुसार, भूतानला भारताकडून सर्वात जास्त आर्थिक मदत मिळते. 2024-25 या आर्थिक वर्षात भूतानला अंदाजे 2,068.56 कोटी इतकी मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे.
नेपाळ देशाला भारताने 700 कोटी रुपये कर्ज दिलं आहे.
मालदीवला भारताने 400 कोटी रुपये कर्ज दिलं आहे.
मॉरीशसला भारताने 370 कोटी रुपये कर्ज दिलं आहे.
म्यानमार देशाला भारताने 250 कोटी रुपये कर्ज दिलंय.
श्रीलंका देशाला भारताने 245 कोटी रुपये कर्ज दिलंय.
अफगाणिस्तानला भारताने 200 कोटींचं कर्ज दिलं आहे.
आफ्रीकी देशांना भारताने 200 कोटींचं कर्ज दिलंय.
बांग्लादेशला भारताने 120 कोटी रुपये कर्ज दिलंय.
सेशेल्स देशाला भारताने 40 कोटी रुपये कर्ज दिलंय.
लॅटिन अमेरिकी देशाला भारताने 30 कोटी रुपयांचा कर्ज दिलंय.