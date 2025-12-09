अफाट ब्रह्मांडाचा अंत कसा होणार?

काळ्याकुट्ट अंधाऱ्या रात्री आभाळात पाहिलं असता असंख्य चमत्कार आणि निसर्गाचं एक वेगळं, गडद पण तितकंच कुतूहलपूर्ण विश्व पाहायला मिळतं.
हे कुतूहलपूर्ण आणि तितकंच रहस्यमयी शांतता असणारं जग म्हणजे ब्रह्मांड, जे अफाट आहे आणि त्याच्या सीमा कोणालाही कळू शकलेल्या नाहीत.
जवळपास 13.8 अब्ज वर्षांपूर्वी एका बिंदूतून ब्रह्मांडाचा विस्तार झाला आणि सातत्यानं हे ब्रह्मांड विस्तारत गेलं. यातील 68 टक्के उर्जा 'डार्क एनर्जी' असून तिचा विस्तार अतिशय झपाट्यानं होत आहे.
हीट डेथ, हा ब्रह्मांडाचा संभाव्य अंत असून, याचा सोपा अर्थ म्हणजे त्या क्षणी कोणत्याही प्रकारचा उर्जास्त्रो अस्तित्वात नसेल.
हीट डेथमध्ये सर्व उर्जा समान रुपात वितरित होणार असून, ताऱ्य़ांचं अस्तित्वं नाहीसं होईल आणि उर्जेअभावी ब्रह्मांड थंड पडून जाईल.
आणखी एक सिद्धांत म्हणजे बिग क्रंच. हा एक असा सिद्धांत आहे ज्यामध्ये ब्रह्मांडाचा अंत गुरुत्वाकर्षणामुळं होईल असं म्हटलं जात आहे.
आणखी एक सिद्धांत आहे, Big Rip. ज्यामध्ये डार्क एनर्जीच्या सातत्यामुळं ब्रह्मांडाचे तुकडे होतील.