इंस्टाग्राम हे सध्याच्या घडीला सर्वात लोकप्रिय असलेलं सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आहे.
रिपोर्ट्स आणि ग्लोबल स्टडीजनुसार इंस्टाग्रामचा सर्वात जास्त वापर हा अमेरिकेत होतो. इंस्टाग्राममधून सर्वात जास्त कमाई सुद्धा अमेरिकेतील लोकच करतात.
याचं मुख्य कारण म्हणजे अमेरिकेतील मोठे डिजिटल मार्केट, जाहिरात एजन्सींचा प्रचंड खर्च आणि निर्मात्यांसाठी उच्च पेमेंट दर.
इंस्टाग्रामचा CPM म्हणजेच Cost Per Mille म्हणजेच प्रति 1000 व्ह्यूज जाहिरातीची किंमत अमेरिकेत सर्वाधिक आहे.
येथे CPM प्रति 1000 व्ह्यूज सुमारे $3 ते $8 पर्यंत आहे. याचा अर्थ असा की जर एखाद्या निर्मात्याच्या पोस्ट किंवा व्हिडिओला 10 लाख व्ह्यूज मिळत असतील तर त्याची कमाई लाखो रुपयांमध्ये असू शकते.
कॅनडा आणि यूके सारख्या देशांचा क्रमांक अमेरिकेनंतर येतो, जिथे सरासरी CPM $2.5 ते $6 पर्यंत असतो.
भारत, ब्राझील आणि दक्षिण आशियायी देशांमध्ये CPM खूपच कमी आहे. येथे, दहा लाख फॉलोअर्स असलेला निर्माता देखील प्रति पोस्ट फक्त $2000 ते $8000 कमावतो.
तर अमेरिकेत ही कमाई सुमारे 10,000 ते 25,000 डॉलर्सपर्यंत पोहोचते.