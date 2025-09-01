10 देशांमधून वाहणारी जगातील एकमेव नदी! तिची एकूण लांबी पाहून बसेल धक्का

Swapnil Ghangale
Sep 01,2025

तुम्हाला नक्कीच आश्चर्याचा धक्का बसेल

जगात एक अशी नदी आहे जी दहा देशांमधून वाहते असं सांगितल्यास तुम्हाला नक्कीच आश्चर्याचा धक्का बसेल, पण हे खरं आहे.

दुसरी सर्वाधिक लांबीची नदी

विशेष म्हणजे 10 देशांमधून वाहत असूनही ही युरोपमधील दुसरी सर्वाधिक लांबीची नदी आहे. ही नदी कोणती आणि ती कुठून कुठून वाहते ते पाहूयात...

नदीचं नाव काय?

ज्या नदीबद्दल आपण बोलतोय तिचं नाव आहे डेन्यूब नदी! ही जगातील सर्वाधिक देशांमधून वाहणारी नदी आहे.

कोणत्या देशांमधून वाहते?

जर्मनी, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, बुल्गेरिया, रोमानिया, मोल्दोवा, स्लोवाकिया, हंगेरी, क्रोएशिया आणि युक्रेन या देशांमधून वाहते.

2800 किलोमीटरचं अंतर कापते

डेन्यूब ही नदी 2800 किलोमीटरचं अंतर कापून काळ्या समुद्राला मिळते.

पाणीपातळीत वाढ

वसंत ऋतूमध्ये या नदीला पूर सदृश्य स्थिती असते. या नदीच्या पाणीपातळीत या काळात वाढ होते.

बर्फ वितळून पाणी होतं

वसंतामध्ये नदी रौद्ररुप धारण करण्याचं कारण म्हणजे आल्प्स पर्वतरांगांमधून बर्फ वितळून त्याचं पाणी नदीला मिळतं.

माहिती सामान्य संदर्भांवरून

(Disclaimer -वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही.)

