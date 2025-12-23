ब्रम्हांडातील सर्वात मोठा तारा, ज्यासमोर सुर्यही दिसतो ठेंगणा!

सुर्य एक महाकाय तारा आहे. पण तो विश्वातील मोठा तारा नाही.
तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की सुर्य हा सरासरी आकाराचा ताराही नाही.
आकार (त्रिज्या) नुसार विश्वातील सर्वात मोठा ज्ञात तारा स्टीफनसर 2-18 आहे.
हा एक लाल सुपरजाएंट तारा आहे. जो पृथ्वीपासून 19 ते 20 हजार प्रकाशवर्षे दूर आहे.
त्याची त्रिज्या आपल्या सुर्याच्या त्रिज्येपेक्षा अंदाजे 2100 पट जास्त आहे.
जर ते आपल्या सौरमालेत ठेवले तर गुरु ग्रहाच्या कक्षेलाही गिळंगृत करु शकते.
स्टिफनसन 2-18 हे st2-18 असेही लिहिले जाते.
सुर्य हा पृथ्वी आणि इतर ग्रहांच्या तुलनेत मोठा आहे. सुर्याचा व्याज अंदाजे 865000 मैल म्हणजेच 1.4 दशलक्ष किलोमीटर आहे.जो पृथ्वीपेक्षा 109 पट मोठा आहे.
आणि स्टिफनसन 2-18 यापेक्षा 2100 पट मोठा आहे. विश्व प्रत्यक्षात काय आहे, याची कल्पना करु शकता.