मुघल काळात अनेक कलांची भरभराट झाली. तर काही कलाकृतींची खूप चर्चा झाली.
मुघल साम्राज्यात हरम खूप सामान्य होते. हरम हे निषिद्ध ठिकाण होतं.
मुघल सम्राट बाबरपासून बहादुर शाह जफरपर्यंत हरममधील गोष्टी चर्चेत असायच्या.
सम्राटाशिवाय कोणालाही त्यात प्रवेश नव्हता. नपुसंक याची सुरक्षा पाहायचे.
हरम असे ठिकाण होते, जिथे मुघल सम्राट महिलांसोबत आराम करायचे. त्यांच्याशी संवाद साधायचे आणि स्वत:चे मनोरंजन करुन घ्यायचे.
हरममध्ये नाच गाणे, दारु अशा अनेक सुविधा होत्या.
मुघल हरममधील विहीरीदेखील रहस्यमय होत्या. विहिरीबद्दल जनतेत एक भीती होती.
गुन्हा सिद्ध झाला किंवा कट उघड झाला की संबधिताला मारुन विहिरीत फेकले जात असे.
मुघल हरमच्या तख्यघरात एक फाशीचा दोरखंडदेखील होता. गुलामांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावल्यानंतर फाशी दिली जात असे.
मुघल हरमच्या तख्यघरात एक फाशीचा दोरखंडदेखील होता. गुलामांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावल्यानंतर फाशी दिली जात असे.