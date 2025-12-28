अंतराळातून पृथ्वीचा पहिला फोटो समोर; काय दिसतंय यात?

Pravin Dabholkar
Dec 28,2025


नासा आणि इस्रोच्या निसार उपग्रहाने पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचे फोटो टिपले.


आपण ज्या चित्राबद्दल बोलतोय ते निसार उपग्रहाने पाठवलेले पहिले चित्र आहे.


पृथ्वीच्या जमीन आणि पृष्ठभागाचे निरीक्षण करणाऱ्या निसार उपग्रहाने 21 ऑगस्ट रोजी ही प्रतिमा टिपली.


निसारची पहिली L बॅंड रडार प्रतिमा अमेरिकेतील मेन येथील माऊंट डेझर्ट आयलॅंडची आहे.


चित्रात जंगल, इमारती, मोकळी जमीन आणि पाणी दिसत आहे.

निसारचा दुसरा फोटो अमेरीकेतील नॉर्थ डकोटचा आहे.


23 ऑगस्ट रोजी निसारने कृषी आणि पाणथळ प्रदेशांचा रडार प्रतिमा टिपल्या. जी उपग्रहाची दुसरी महत्वाची प्रतिमा आहे.


निसार उपग्रस पृथ्वीपासून सुमारे 774 किलोमीटर उंचीवर त्याच्या कक्षेत स्थापित आहे.

