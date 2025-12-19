22 कोटी किमी अंतरावरुन पृथ्वीवर आला 100000 वा मेसेज; शास्त्रज्ञ झाला आनंद!

Pravin Dabholkar
Dec 19,2025


नासाच्या मार्स रिकॉनिसन्स ऑर्बिटरने 22 कोटी किमी अंतरावरुन मंगळ ग्रहाचा एक खास फोटो पाठवलाय.


त्याने मंगळाच्या पृष्ठभागाची 1 लाखावी प्रतिमा टिपून एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला.


मंगळाच्या पृष्ठभागाची ऐतिहासिक प्रतिमा ऑर्बिटरवरील HiRise कॅमेऱ्याने टिपली.


हा विशिष्ट फोटो 7 ऑक्टोबर 2025 रोजी घेण्यात आल्याची माहिती नासाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.


हा फोटो जेझोर क्रेटरजवळ असलेल्या मंगळाच्या सिर्टिस मेजर प्रदेशाचे आहे.


या फोटोत खडकाळ आणि वाळूचे ढिगारे दिसतात. वाऱ्याने उडणाऱ्या वाळूचा स्त्रोत अधिक चांगल्याप्रकारे समजून घेण्यासाठी शास्त्रज्ञ या प्रतिमेचे विश्लेषण करत आहेत.


हा ऑर्बिटर 2006 पासून मंगळाच्या कक्षेत सक्रिय असून लाल ग्रहाचे सतत निरिक्षण करत आहे.


मंगळाचे पृथ्वीपासून सरासरी अंतर 22 कोटी किलोमीटर असल्याचे म्हटले जाते.

VIEW ALL

मासिक पाळी दरम्यान खा 6 फूड्स, वेदनेपासून मिळेल आराम

4.99 लाखांच्या कारची जबरदस्त क्रेझ; कंपनीने बनवून टाकल्या 35 लाख गाड्या

'अशाप्रकारे' बनवा कुरकरीत भेंडी, न आवडणारेही आवडीने खातील

डाळ-भात खाऊन कंटाळा आलाय? गरमागरम भातासह करा हा चमचमीत 'कढी पकोडा'
Read Next Story