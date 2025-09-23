पृथ्वी, मंगळ, शुक्र, शनि... ग्रह वर्तुळाकारच का असतात? त्यांचा आकार वेडावाकडा का नसतो?

Sayali Patil
Sep 23,2025

वैशिष्ट्य

ग्रहांची जेव्हाजेव्हा चर्चा होते तेव्हा त्यांचे आकार, त्यांची वैशिष्ट्य यांचीही चर्चा होते.

रहस्याचा उलगडा

ऑस्ट्रेलियाच्या युनिवर्सिटी ऑफ सदन क्वीन्सलँजडनं यासंदर्भातील माहिती दिली असून, रहस्याचा उलगडा केला आहे.

गुरुत्वाकर्षण

निरीक्षणकर्त्यांच्या माहितीनुसार या ग्रहांच्या वर्तुळाकारामागे गुरुत्त्वाकर्षणाची महत्त्वाची भूमिका आहे. ग्रह जितका मोठा, गुरुत्वाकर्षण तितकं जास्त असं सोपं समीकरण.

वर्तुळाकार

गुरुत्वाकर्षण विविध कणांना केंद्राच्या दिशेनं आकर्षित करते. सूर्याचं उदाहरण घेतलं तर, तो एक प्रखर तारा असला तरीही त्यात हेलियम आणि हायड्रोजन असल्यानं त्याला वर्तुळाकार मिळणं सोपं होतं.

द्रव्यमान

गुरुत्वाकर्षणासोबतच घर्षणही यात महत्त्वाची भूमिका बजावतं. एखाद्या पिंडाचं द्रव्यमान बदललं तर तो एकाच जागी फिरू लागतो आणि यामुळं वर्तुळाकाराची निश्चिती होते.

सिद्धांत

ग्रह आणि त्यांच्या आकारांसंदर्भात आजवर अनेक सिद्धांत मांडण्यात आले आहेत.

ग्रहमाला

महत्त्वाची बाब अशी की, पृथ्वीसुद्धा याच ग्रहमालेचा भाग असून, आता यासंदर्भात पुढे काय निरीक्षण होतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

VIEW ALL

कांद्याचा रस केसांना कशा प्रकारे लावावा?

अभिषेक शर्माने मोडला 'गुरु' युवराज सिंहचा रेकॉर्ड

कारमध्ये जास्त सामान लोड केल्याने मायलेज कमी होऊ शकतं?

GST दर कपातीनंतर 35 हजारांत मिळणारा AC किती रुपयांना मिळणार?
Read Next Story