वैज्ञानिकांनी शोधलं नवं जग, जिथे 1 वर्ष 11 तासात संपतं!

Pravin Dabholkar
Dec 23,2025


जेम्स वेब टेलिस्कोपच्या मदतीने शास्त्रज्ञांनी एक असा ग्रह शोधलाय, ज्याला नरकमय ग्रह म्हटलं जातं.


नव्याने सापडलेल्या नरकमय ग्रहाचे वैज्ञानिक नाव 'TOI-561 b' आहे. जे पृथ्वीपासून सुमारे 280 प्रकाशवर्षे दूर आहे.


'TOI-561 b' हा आपल्या पृथ्वीपेक्षा खूप वेगळा आहे आणि 1.4 पट मोठा आहे.


'TOI-561 b' हा त्याच्या ताऱ्याभोवती फक्त 11 तासात एक प्रदक्षिणा पूर्ण करतो.


'TOI-561 b' त्याच्या ताऱ्याच्या खूप जवळ आहे. त्यामुळे येथे खूप उष्णता आहे.


'TOI-561 b' चे तापमान 4900F असल्याचा अंदाज लावला होता. परंतु त्यांना फक्त 3200F तापमान आढळले.


जेम्स वेब टेलिस्कोपनुसार, या ग्रहाभोवती दाट वातावरण आहे.

