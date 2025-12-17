भारतात ताजमहल तर पाकिस्तानमध्ये शहाजहॉने काय बनवलं?

मुघल साम्राज्याचा तिसरा शासक शाहजहा याचे पूर्ण नाव शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहान होते. त्यांचे बालपणीचे नाव खुर्रम होते. त्याचा मराठीत अर्थ आनंदी असा होतो.
शहाजहाचा जन्म 5 जानेवारी 1592 रोजी लोहारा येथे झाला. 22 जानेवारी 1666 रोजी 74 व्या वर्षी आग्रा येथे त्यांचे निधन झाले. शाहजहा यांचे राज्य 1628 ते 1658 पर्यंत चालले.
शाहजहाने त्याच्या कारकिर्दीत अनेक इमारती, वास्तू बांधल्या. त्याला मुघल स्थापत्यकलेचा सुवर्णकाळ असे ओळखले जाते. या इमारती केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात प्रसिद्ध आहेत.
शाहजहाने भारतात ताज महल,मोती मशीद, लाल किल्ला आणि जामा मशीद बांधली.
पण शाहजहाने पाकिस्तानमध्ये काय बांधलं?
शाहजहाने लाहोरमधील शाहदरा बाग येथे त्याचे वडील जहॉगीर यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ एक समाधी बांधली.
शालीमार गार्डनला मुघल गार्डन म्हणूनही ओळखले जाते. ते मुघल बांधकामाचा एक उत्कृष्ट नमुना आहे.
शाहजहाचा शाही किल्ला ज्याला लाहोर किल्ला म्हणून ओळखले जाते.
थट्टा येथील शहाजहा मशीद मुघल सम्राट शहाजहॉने बांधली. 1644 ते 1647 मध्ये याचे बांधकाम झाले.
महाल ए शिश हे 1631 ते 1632 मध्ये शाहजहानने बांधले. ते युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या लाहोर किल्ल्याचा भाग आहे. (प्रातिनिधीक फोटो)