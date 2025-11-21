उकळता बर्फ, पेटते हिरे! खरंच असे आहेत ब्रह्मांडातील विचित्र ग्रह? विज्ञानही त्यापुढं फिकं

Sayali Patil
Nov 21,2025

ब्रह्मांड

पृथ्वीपासून दूर ब्रह्मांडामध्ये असे काही अनपेक्षित ग्रहसुद्धा आहेत, ज्यांच्यापुढं विज्ञानहं फिकं पडतं.

तापमान

या ग्रहावर तापमान लाखो अंश सेल्सिअसवर असून, इथं पाऊस म्हणून आकाशातून काचा बरसतात आणि संपूर्ण ग्रहावर हिऱ्यासम वस्तू पाहायला मिळते.

K2-18b

हा ग्रह पृथ्वीहून 2.6 पटींनी मोठा असून, त्यावर पाण्याचंही अस्तित्वं आहे. मात्र हा ग्रह इतका उष्ण आहे की त्याचा एक मोठा भाग उकळत्या वाफेसमान आहे.

55 Cancri e

या सुपर अर्थचं तापमान 2400 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचणार असून, त्याचा एक मोठा भाग इतकंच काय तर त्यावर असणारे पर्वतही हिऱ्यांचे असू शकतात असं म्हटलं जातं.

Gliese 436b

एक विचित्र नियम जणू या ग्रहासाठी लागू होतो. हा ग्रह प्रचंड उष्ण असूनही त्याचा पृष्टभाग मात्र उकळत्या बर्फानं झाकलेला आहे.

WASP 12b

हा ग्रह आपल्या ताऱ्याच्या इतका जवळ आहे की तो या ताऱ्याला गिळेल की काय असंच वाटतं. हा ब्रह्मांडातील सर्वात काळा ग्रहसुद्धा सअसून, तो 94 टक्के प्रकाश शोषून घेतो.

HD 189733b

दुरून काहीसा शांत आणि पृथ्वीसम दिसणारा हा निळसर ग्रह प्रत्यक्षात भारावून सोडतो. इथं ताशी 7000 किमी इतक्या वेगानं वारे वाहतात.

VIEW ALL

Tamhini Ghat: ताम्हिणी घाटाचं नाव कसं पडलं?

संध्याकाळच्या नाशत्यासाठी बनवा 'ही' चमचमीत आणि झटपट रेसिपी

धोका वाढला! मुंबईकरांवर पुन्हा मास्क लावण्याची वेळ

हिवाळ्यात घरच्या घरी बनवा 'हा' चमचमीत आणि हेल्दी 'वेजिटेबल सूप'
Read Next Story