बॉलिवूडमध्ये अनेक चित्रपट हिट, सुपरहिट आणि ब्लॉकबस्टर होत असतात.
मात्र, असा एक चित्रपट आहे, ज्याला लोकांनी आतापर्यंतचा सर्वात वाईट चित्रपट म्हटलं आहे.
हा चित्रपट IMDb च्या इतिहासातील आतापर्यंतचा सर्वात वाईट चित्रपटांमध्ये वरच्या क्रमांकावर आहे.
हा चित्रपट 2008 मध्ये प्रदर्शित झाला होता. हा अमेरिकन विडंबनात्मक चित्रपट आहे.
या चित्रपटाचे नाव 'डिझास्टर मूव्ही' आहे. या चित्रपटात मॅट लँटर, व्हेनेसा मिनिलो, गॅरी जी थांग जॉन्सन यांच्या भूमिका आहेत.
डिजॉस्टर जॉनर या चित्रपटावर हा चित्रपट आधारित होता. या चित्रपटाला सर्वात कमी रेटिंग मिळाले आहे.
या चित्रपटाचे बजेट 20 मिलियन डॉलर्स होते. तर या चित्रपटाने जगभरात 34 दशलक्ष मिलियनची कमाई केली होती.