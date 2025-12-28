जगात असे काही नॉनव्हेज खाद्यपदार्थ आहेत, ज्यांच्या किमती इतक्या प्रचंड आहेत की त्या सोने-चांदीच्या दरांनाही मागे टाकतात.
या पदार्थांच्या किमती केवळ चवीमुळे नाहीत, तर त्यांची दुर्मिळता, संगोपनाची कठीण प्रक्रिया आणि शेकडो वर्षांची परंपरा यामुळे त्या गगनाला भिडलेल्या आहेत.
अल्मास कॅव्हियारला जगातील सर्वात महागड्या खाद्यपदार्थांपैकी एक मानले जाते. हे इराणजवळील कॅस्पियन समुद्रात आढळणाऱ्या अतिशय दुर्मिळ अल्बिनो बेलुगा स्टर्जन माशांच्या अंड्यांपासून तयार केले जाते.
जपानी सुशी संस्कृतीत ब्लूफिन ट्यूना माशाला मोटर स्थान आहे. जपानमधील फिश मार्केटमध्ये या माशांच्या लिलावात कोट्यवधींची उलाढाल होते
इंडोनेशियातील अयाम सेमानी ही कोंबडी तिच्या विचित्र आणि अनोख्या रूपासाठी ओळखली जाते.
अस्सल जपानी वाग्यू बीफची किंमत प्रति किलो 500 ते 600 डॉलर दरम्यान असते.
या सर्व खाद्यपदार्थांच्या अव्वाच्या सव्वा किमतीमागे केवळ चव नाही, तर त्यांना तयार होण्यासाठी लागणारा प्रदीर्घ काळ, मेहनत आणि परंपरा दडलेली आहे.