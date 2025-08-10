समुद्रात लाटा का उसळत असतात? महासागर कधी शांत का नसतो? जाणून घ्या!

समुद्र आकराने खूप मोठा असतो. त्यामुळे त्याच्या लाटा नेहमी उसळत असतात.
महासागर आकाराने खूप मोठा असतो. त्यामुळे वारा मोठ्या क्षेत्रावर वाहू शकतो.
पाण्याच्या पृष्ठभागावर उर्जा हस्तांतरित करु शकते. ज्यामुळे लाटा निर्माण होतात.
चंद्र आणि सुर्याचे गुरुत्वाकर्षण पाणी खेचते. ज्यामुळे भरती-ओहोटी आणि लाटा निर्माण होतात.
भूकंप, ज्वालामुखी आणि समुद्राच्या तळातील बदल यामुळे देखील लाटा निर्माण होऊ शकतात.
समुद्राच्या लाटांविषयी NOAA च्या मते, ते घर्षणामुळे होते.
समुद्राच्या पृष्ठभागावरुन वारा वाहतो. ज्यामुळे पाण्याचे कण फिरतात आणि हालचाल करतात आणि अशांतता निर्माण होते.
समुदराच्या तळाचा आकार लाटा आणि प्रवाहांवरदेखील परिणाम करतो.
समुद्राच्या तळात पर्वात, दऱ्या आणि मैदाने असतात. जी पाण्याच्या हालचालीवर परिणाम करतात.