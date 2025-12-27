Solapur Municipal Corporation: भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये थेट लढत! बदलतं राजकारण अन् नागरिकांच्या समस्या, कोण मारणार बाजी?

सोलापूर महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीला वेग आला आहे. यंदाच्या निवडणुकीत अनेक राजकीय उलथापालथ होत असल्याने शहरातील राजकारण एक निर्णायक वळण घेत आहे. गेल्या काही वर्षांत बदललेली सत्ता-समीकरणं आणि नागरिकांचे रोजचे प्रश्न यामुळे सोलापूर महापालिकेचं राजकारण आणखी चांगलं तापलं आहे. सोलापूरकरांना पाणी, रोजगार, विकास, भ्रष्टाचार आणि प्रशासकीय राजवटीच्या समस्या सोडवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतोय.
काँग्रेस पार्टीने महाविकास आघाडीच्या वतीने सोलापूर महापालिकेच्या निवडणुकीत भाग घेण्याची घोषणा केली आहे. काँग्रेसने 102 जागांपैकी 45 जागांवर उमेदवारी घोषित केली आहे. काँग्रेसच्या शहराध्यक्ष चेतन नरोटे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी एकजूट होऊन निवडणुकीत उतरली आहे.
सोलापूर हे एकेकाळी पश्चिम महाराष्ट्राचं गिरणगाव म्हणून ओळखलं जात होतं. मात्र, कापड गिरण्यांचा बंद होणं आणि उद्योगधंद्यांची कमतरता यामुळे शहरातील रोजगाराची समस्या अजूनही तशीच राहिली आहे. पाणी आणि उद्योगाच्या अभावामुळे तरुण पिढी मोठ्या शहरांकडे स्थलांतर करत आहे. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांमध्ये असंतोषही आहे.
2017 च्या महापालिका निवडणुकीत भाजपने 49 जागा जिंकल्या होत्या. त्यानंतर झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत भाजपने सोलापूरमध्ये वर्चस्व निर्माण केले. भाजपने महापालिकेच्या निवडणुकीत स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा निर्धार केला आहे. भाजपच्या तीनही आमदारांच्या तुटलेल्या एकतेमुळे पक्षासाठी काही अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
महाविकास आघाडी भाजपविरोधात एकत्र येण्याच्या तयारीत आहे. काँग्रेसने 60 जागा जिंकण्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे, आणि या लढाईत महाविकास आघाडीचे नेतृत्त्व प्रणिती शिंदे आणि इतर नेत्यांवर असणार आहे. परंतु आघाडीतील अंतर्गत कुरघोडीमुळे एकत्रित लढा किती प्रभावी ठरेल, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही सोलापूर महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी तयारी सुरू केली आहे. 73 इच्छुकांनी उमेदवारी मागितल्याचं सांगितलं जात आहे. राष्ट्रवादी आणि महाविकास आघाडीच्या युतीमध्ये मित्रपक्षांच्या एकजुटीचीही चर्चा आहे. शिवसेनेने आपल्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करण्याची तयारी दाखवली आहे. भाजपने युती केली तरीही शिवसेना स्वबळावर निवडणूक लढवण्यास सज्ज आहे.
सोलापूर महापालिकेच्या निवडणुकीत मुख्य लढाई भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात होणार आहे. भाजपने विधानसभेत आणि लोकसभेत जो विजय मिळवला आहे, तो महापालिकेतही पुनरावृत्त होईल का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. काँग्रेसने प्रगती केली तर भाजपला रोखण्यासाठी महाविकास आघाडी एकत्र येईल का, हे देखील महत्त्वाचं ठरेल.
सोलापूरकरांना 2026 च्या महापालिका निवडणुकीत त्यांचा विजय कुणाला मिळवून देणार याची उत्सुकता लागली आहे.