Marathi News
पुण्यातील 'या' मुस्लीम व्यक्तीने गणपती घरी आणण्यासाठी 45 वर्ष वाट पाहिली आणि शेवटी...

गणपती घरी आणण्यासाठी 45 वर्ष वाट पाहिली. पुण्यातील गुलाम गौस रज्जाक शेख यांनी धर्माच्या भिंती पाडल्या आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Aug 30, 2025, 09:22 PM IST
Pune Gulam Gaus Razzak Sheikh Ganeshotsav : धर्मभेदापलीकडच्या गणेशोत्सवाचा संदेश देणारं एक रील मध्यंतरी व्हायरल झाले होते.  यावरून बराच गदारोळ देखील झाला होता. हे रील करणाऱ्या क्रिएटरला ट्रॉल देखील करण्यात आलेले. पुण्यात मात्र, रील नव्हे तर रिअल गणेशोत्सव पहायला मिळत आहे.  समाजात दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ट्रॉलर्सच्या डोळ्यात अंजन घालणारी भक्तीचे दर्शन एका मुस्लीम वयक्तीने घडवले आहे. या व्यक्तीने घरी गणपती आणण्यासाठी तब्बल 45 वर्ष वाट पाहिली. 

पुण्यातील कर्वेनगर भागात राहणाऱ्या गुलाम गौस रज्जाक शेख उर्फ बाबू शेख  यांनी आपल्या रजिया मंजिल या राहत्या घरी गणपती बाप्पाची प्रतिष्ठापना केलीये बाबू शेख हे गेल्या ४५ वर्षांपासून गणपती मंडळाचे कार्यकर्ते म्हणून काम करत आहेत.   आपल्या घरी गणपती बाप्पाची प्रतिष्ठापना करायची असा विचार नेहमी त्यांच्या मनात येत असे, यंदा हा विचार त्यांनी गणपती बाप्पाला घरी आणत सत्यात उतरवला आहे. 

शेख यांच्या घरातील देव्हाऱ्यात विराजमान बाप्पाला फुलांची आरास, मनोभावे आरती, बाप्पाला आवडणाऱ्या पदार्थांचा नैवैद्य - बाबू शेख यांच्या पत्नी मुमताज मोठ्या भक्तिभावाने करतात. मुलगी आफ्रिन, मुलगा आसिद, सून अंजु आणि नातवंडे अशा सर्व शेख परिवारानेच बाप्पाच्या सेवेसाठी वाहून घेतल्याचं चित्र त्यांच्या घरी दिसतं. मात्र, बाबू शेख यांच्या घरचा, धर्माच्या भिंती पाडणारा आहे. सार्वजनिक मंडळांमध्ये मूर्ती स्थापित करण्यासाठी ४५ वर्षे सक्रियपणे मदत केल्यानंतर, बाबू शेख यांनी अखेर गणपती घरी आणण्याची त्यांची दीर्घकाळापासूनची इच्छा पूर्ण केली आहे.

छत्रपतीच्या सुभेदाराच्या वंशजाने घरी साकारला हुबेहूब लाल महाल 

पुण्यातील गणेशोत्सव म्हणजे जगात भारी आणि त्यात अस्सल पुणेकर हे विविध आकर्षक,भव्य-दिव्य,आधुनिक,प्रबोधन पर डेकोरेशन करतात. अशाच पुण्यनगरीतील मध्यवर्ती भागातील नारायण पेठ येथे श्री.संकेत सोपान बलकवडे यांनी त्यांच्या घरातील बाप्पासाठी जसाच तसा म्हणजे AS IS IT लालमहाल तयार केला आहे. अतिशय सुरेख असा हुबेहूब लालमहाल तयार करण्यासाठी संपूर्ण एक महिना गेला आहे. श्री. संकेत बलकवडे हे दरवर्षी पुणे शहरातील ऐतिहासिक वास्तूंचे देखावे करतात. यापूर्वी विश्रामबागवाडा, गुपचूप गणपती असे अनेक देखावे त्यांनी घरी केलेलं आहेत. त्यासाठी NDF लाकडाचा वापर करण्यात आला असून श्री. संकेत बलकवडे यांनी स्वतः तयार केलेला आहे.   पुण्यनगरीतील लाल महाल म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि राजमाता जिजाऊ यांच्या आठवणींचे स्मारक आणि प्रेरणास्थान आहे. राजमाता जिजाऊंनी हा लाल महाल बांधून घेतला होता. याच महालात महाराजांचे बालपण गेले होते आणि पुढे शिवाजी महाराज रयतेचे राजे झाले. छत्रपती शिवराय 12 वर्षांचे झाल्यावर बंगरुळहून पुण्यास परतले. तेव्हा त्यांचा मुक्काम शिवापूर येथे होता. अशावेळी पुणे राहण्यायोग्य बनवण्यासाठी जिजाऊंनी पुण्यात सोन्याचा नांगर फिरवला.   "स्वराज्यनिर्मितीसाठी जी काही खलबत झाली ती याच लाल महालात झाली. आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांची जडणघडण पुण्याच्या लाल महालात झालेली म्हणूनच पुणे हे स्वराज्यासाठी महत्वाचं होतं  त्यांनी मुघलांना सळो की पळो करून सोडले तेव्हा त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी औंरंगजेबाने शाहिस्तेखानाला पाठवले पण बंदोबस्त करणे तर सोडाच शाहिस्तेखानाची बोटे महाराजांनी छाटून टाकली. एक वेळ जीव गेला असता तर बरं झाले असते अशी खानाची स्थिती झाली होती.  
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा बंदोबस्त करण्याचा विडा उचलून शाहिस्तेखान दख्खन प्रांतात आला. शिवाजी राजेंना पकडून तुमच्यासमोर उभे करतो अशी फुशारकी तर त्याने मारली पण त्यालाच मानहानीकारक प्रसंगाला सामोरं जावं लागलं. लालमहाल पाहिला की या प्रसंगाची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही. आपला इतिहास अशा माध्यमातून आजपण जिवंत ठेवण्याचा जणू विडाच यांनी उचलला आहे , असे श्री. संकेत बलकवडे सांगतात.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Pune Gulam Gaus Razzak Sheikh GaneshotsavGaneshotsav 2025Muslim man from Pune waited 45 years to bring Lord Ganeshaपुणे गणेशोत्सव

