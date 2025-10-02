English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पुण्यातील श्रीमंत व्यक्तीची जगभर चर्चा, खरेदी केला 5000000000 रुपयांचा बंगला, श्रीमंताच्या यादीत अंबानींच्या बरोबरीचे स्थान

 देशातील श्रीमंतांची एक नवीन यादी प्रसिद्ध झाली आहे. मुकेश अंबानी हे देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत.  अब्जाधीशांनी एका वर्षात काही खूप महागड्या खरेदी केल्या आहेत. यापैकी पुण्यातील श्रीमंत व्यक्तीने केलेली खरेदी सर्वाच जास्त चर्चेत आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 2, 2025, 10:31 PM IST
Hurun India Rich List 2025:  M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्टने जगभरातील श्रीमंतांची यादी जाहीर केली आहे.  पुण्यातील श्रीमंत व्यक्तीची जगभर चर्चा आहे. पुण्यातील या श्रीमंत व्यक्तीने 5000000000 रुपयांचा बंगला खरेदी केला आहे. श्रीमंताच्या यादीत अंबानींच्या बरोबरीचे स्थान आहे. भारतातील श्रीमंत आणि शक्तिशाली लोकांनी खाजगी जेटपासून ते लंडनमधील ऐतिहासिक घरांपर्यंत सर्व काही खरेदी करून प्रचंड खर्च केला आहे. अहवालानुसार, मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबाने 2024 मध्ये नवीन बोईंग बिझनेस जेट खरेदी केले. देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींमध्ये त्यांचे स्थान आणखी मजबूत आहे.

हुरुन इंडिया रिच लिस्टमध्ये असलेले भारतीय त्यांनी केलेल्या खर्चामुळे.  गौतम अदानी आणि त्यांच्या कुटुंबाने फेब्रुवारी 2025 मध्ये अहमदाबादमध्ये त्यांचा मुलगा जीतचा विवाह मोठ्या उत्साहात साजरा केला. धर्मादाय संस्थेला 10,000 कोटी रुपये देण्याचे वचन दिले होते त्यांनी पूर्ण केले. या सादीत सर्वात जास्त चर्चेत आहेत आते ते पुण्यातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती  असेलेल पुनावाला यांचे कुटूंब.  फार्मा अब्जाधीश सायरस एस. पूनावाला आणि त्यांच्या कुटुंबाने नोव्हेंबर 2024 मध्ये लंडनच्या ग्रोसव्हेनॉर स्क्वेअरमध्ये एक ऐतिहासिक घर खरेदी केले, ज्याची किंमत 42 दशलक्ष पौंड अंदाजे 500 कोटी रुपये होते. यावरून असे दिसून येते की भारतातील श्रीमंत आता परदेशात महागड्या मालमत्ता खरेदी करत आहेत.
हीच एक सर्वात मोठी डील नाही तर,  दिलीप संघवी आणि त्यांच्या कुटुंबाने वरळीमध्ये समुद्रासमोरील दोन आलिशान अपार्टमेंटमध्ये गुंतवणूक केली, ज्याची किंमत सुमारे 130 कोटी होती. जितेंद्र विरवानी यांनी 200 कोटी रुपयांचे गल्फस्ट्रीम G२८० खाजगी जेट खरेदी केल्याचे वृत्त आहे. त्यांनी विमानाला आशीर्वाद देण्यासाठी पारंपारिक पूजा देखील केली.

भारतातील श्रीमंतांमध्ये धर्मादाय संस्थेचेही मोठे योगदान राहिले आहे. नंदन नीलेकणी आणि रोहिणी नीलेकणी यांनी आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये एकूण 460 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त देणगी दिली. त्यांनी शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि ग्रामीण विकास यासारख्या क्षेत्रांना पाठिंबा दिला. नीरज बजाज यांनी शिक्षण आणि आरोग्यसेवेसाठी 352 कोटी रुपयांचे योगदान दिले. कुमार मंगलम बिर्ला यांनी आरोग्यसेवा आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी 334 कोटी रुपयांचे दान केले. या यादीत काही नाट्यमय घटनाही घडल्या. जून 2025 मध्ये एका पोलो सामन्यादरम्यान संजय कपूरचा मृत्यू झाला. त्याने चुकून एक मधमाशी गिळली, ज्यामुळे त्याला गंभीर ऍलर्जी झाली जी प्राणघातक ठरली. त्याच्या मृत्यूमुळे त्याच्या कंपनी, सोना कॉमस्टारमध्ये मोठा उत्तराधिकार वाद निर्माण झाला. दरम्यान, हिंदुजा कुटुंबाने त्यांचा दीर्घकाळ चाललेला वारसा वाद सोडवला.

FAQ

1 हुरुन इंडिया रिच लिस्ट २०२५ म्हणजे काय आणि त्यात काय विशेष आहे?
हुरुन इंडिया रिच लिस्ट ही जगभरातील श्रीमंत व्यक्तींची यादी आहे, जी २०२५ मध्ये जाहीर करण्यात आली. यात भारतातील श्रीमंत आणि शक्तिशाली लोकांचा समावेश आहे. यादीत मुकेश अंबानी आणि गौतम अदानी यांसारख्या व्यक्तींचे स्थान मजबूत आहे. भारतीय श्रीमंतांनी खाजगी जेट, लंडनमधील ऐतिहासिक घरांपर्यंत प्रचंड खर्च केला आहे, तसेच धर्मादाय क्षेत्रात मोठे योगदान दिले आहे.

2 पुण्यातील श्रीमंत व्यक्ती कोण आहे आणि त्याने काय खरेदी केली?
पुण्यातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती म्हणजे फार्मा अब्जाधीश सायरस एस. पूनावाला आणि त्यांचे कुटुंब. त्यांनी नोव्हेंबर २०२४ मध्ये लंडनच्या ग्रोसव्हेनॉर स्क्वेअरमध्ये एक ऐतिहासिक घर खरेदी केले, ज्याची किंमत ४२ दशलक्ष पौंड (अंदाजे ५०० कोटी रुपये) आहे. पुण्यातील श्रीमंत व्यक्तीने ५००००००००० रुपयांचा बंगला खरेदी केल्याची चर्चा आहे, जी याच कुटुंबाशी जोडली जाते.

3 मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबाने काय केले?
मुकेश अंबानी आणि कुटुंब भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींमध्ये स्थान मजबूत करत आहेत. २०२४ मध्ये त्यांनी नवीन बोईंग बिझनेस जेट खरेदी केली. यादीत अंबानींच्या बरोबरीचे स्थान मिळवलेल्या व्यक्तींची चर्चा आहे.

 

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

