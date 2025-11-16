English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'मरायच्या आधी सर्वांच्या मनातून...'; तरुणाने इन्स्टा स्टेटस ठेवून उचलले भयंकर पाऊल

Solapur Crime News: सोलापूर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना घडली आहे. तरुणाने आत्महत्या केली आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 16, 2025, 02:00 PM IST
A young man from Solapur ended his life while posting an Instagram story

Solapur Crime News: सोलापूर जिल्ह्यात एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. तरुणाने इंस्टाग्राम स्टोरी ठेवत जीवन संपवले आहे. सोलापूर शहरातील सुशील नगर, विजापूर रोड येथील 18 वर्षीय तरुणाने राहत्या घरी गळफास घेत आत्महत्या केली आहे. योगेश अशोक ख्यागे (वय 18, रा. सुशील नगर, विजापूर रोड, सोलापूर) असे आत्महत्या केलेल्या तरुणाचे नाव आहे. 

घटनेच्या वेळी योगेशचे आई-वडील नातेकाईकांकडे गेले होते. त्यावेळी तो घरात एकटा होता. योगेश एका बेकरीच्या दुकानात काम करत होता. तर त्याचे वडील वॉचमन म्हणून काम करत होते. योगेशने आत्महत्या करण्यापूर्वी इन्स्टाग्रामवर स्टेटसदेखील ठेवले होते. योगेशच्या जाण्याने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. 

योगेशने राहत्या घरीच गळफास घेत आत्महत्या केली आहे. जेव्हा त्याचे आई-वडील घरी आले तेव्हा त्याला त्या अवस्थेत पाहून एकच धक्का बसला. नातेवाईकांनी योगेशला बेशुद्धावस्थेत असतानाच खाली उतरवले आणि तात्काळ सोलापूर येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. मात्र उपचारांपूर्वीच डॉक्टरांनी त्याचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले. 

आत्महत्येपूर्वी योगेशने इन्स्टाग्रामवर स्टोरी अपलोड केली होती. त्यात त्याने लिहिले होते,“मरायच्या आधी सर्वांच्या मनातून उतरून जायचं आहे मला, जेणेकरून मी मेल्यानंतर कोणी माझी आठवण नाही काढली पाहिजे. या घटनेची माहिती मिळताच नातेवाईक आणि मित्रांनी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये मोठी गर्दी केली होती. योगेशने आत्महत्या का केली तसंच, तो कोणत्या नैराश्यात होता का? याचा तपास पोलिस करत आहेत. आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट असून पोलिसांकडून अधिक तपास सुरू आहे.

 महिलेने केली दोन मुलांसह आत्महत्या

धुळे तालुक्यातील निकुंबे गावातील विवाहिता गायत्री पाटील यांच्यासह दोन चिमुकल्यांचे मृतदेह विहिरीत मिळून आल्याने खळबळ उडाली आहे. धुळे तालुक्यातील निकुंभे शिवारात गायत्री आनंदा वाघ-पाटील (वय 27 वर्षे) यांनी आपल्या मुलगा दुर्गेश (वय 6 वर्षे) आणि मुलगी दुर्वा (वय 3 वर्षे) यांच्यासह गाव शिवारातील गोशाळेकडील विहिरीत उडी घेतली. कौटुंबिक वादांमुळे नैराश्यातून हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. 

