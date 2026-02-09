'अजितदादांच्या मनात होतं पुण्याला मुक्काम करावा, तुम्ही मुंबईला...'; 27 जानेवारीचा घटनाक्रम सांगत मिटकरींचे प्रश्न

Ajit Pawar Death Questions: उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या अस्थींचे रविवारी प्रयागराज येथील घाटावर त्यांचे पुत्र जय पवार यांनी विसर्जन केलं. एकीकडे अजित पवारांना अखेरचा निरोप दिल्यानंतर तेराव्यानंतरचेही विधी झाले असतानाच दुसरीकडे अजित पवारांच्या मृत्यूसंदर्भात अनेक प्रश्न अजून अनुत्तरित असल्याचा दावा त्यांच्याच पक्षाचे आमदार अमोल मिटकरी करत आहेत. अमोल मिटकरी मागील काही दिवसांपासून सातत्याने अजित पवारांच्या विमानाला झालेला अपघात हा घातपात तर नाही ना अशी शंका उपस्थित करत आहेत. सोशल मीडियापासून प्रसारमाध्यमांपर्यंत आणि अगदी सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्येही त्यांनी अजित पवारांच्या मृत्यूसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आता त्यांनी एका पॉडकास्टच्या माध्यमातून अजित पवारांची बॉडी कुठे आहे असा सवाल केला आहे. तसेच त्यांनी अजित पवारांचा मृतदेह ताब्यात देण्यापूर्वी करण्यात आलेल्या डीएनए चाचणीवरही शंका उपस्थित केली आहे.
अजित पवारांच्या मृत्यूसंदर्भात उपस्थित केल्या जाणाऱ्या प्रश्नांबद्दल विचारताना नेमके तुमचे प्रश्न काय आहेत? असं मिटकरींनी 'बडबड' या पॉडकास्टमध्ये विचारण्यात आलं. "आमचे बरेच प्रश्न आहेत. दादांची बॉडी कुठे आहे? हा गंभीर प्रश्न आहे. मी तुमच्या समोर विचारतोय. दादांची बॉडी कुठे होती? जी सापडली ती दादांची बॉडी होती का?" असे आमचे प्रश्न असल्याचं मिटकरी म्हणाले. एवढ्यावरच न थांबता कोणत्याही डॉक्टरांकडे विचारुन पाहिलं तर डीएनए चाचणी एवढ्या तातडीने होत नाही असं म्हणत अजित पवारांचा मृतदेह पवार कुटुंबाच्या ताब्यात देण्यात आलेल्या डीएनए चाचणीवरही मिटकरींनी शंका घेतली आहे. "डीएनए टेस्ट झाली. माझ्या माहितीप्रमाणे 15 ते 20 तास डीएनए टेस्टला लागतात. तुम्ही कोणत्याही डॉक्टरला विचाराला. 5 ते 6 तासात डीएनए टेस्ट झाली का? हातातलं घड्याळ कुठे आहे?" असे प्रश्नही मिटकरींनी उफस्थित केले.
पुढे बोलताना, "दादांचा देवगिरीवरुन निघाल्यानंतर विमानतळावर आणि विमानतळावरुन विमानात बसण्यापर्यंतचा सीसीटीव्ही कुठे आहे? कोण त्यावेळेला दादांसोबत होतं?" असा सवालही मिटकरींनी व्यक्त केला. ज्या दिवशी अपघात झाला त्याच्या आधीच्या दिवशीच अजित पवारांनी पुण्याला जाण्याचा निर्णय का घेतला नाही? त्यांच्या मनात असलेला पुण्याला मुक्काम करण्याचा कार्यक्रम कोणी बदलला असा सवालही मिटकरींनी केला आहे.
"27 जानेवारीला दुपारी साव्वाचारपर्यंत ते मंत्रालयात होते. साडेचारला ते देवगिरीला आले. साडेचार ते साडेसात त्यांन भेटायला पक्षाचे नेते आले होते. आठ वाजता दादा टोटल फ्री झाले होते. कोणाच्या फाइलवर सही राहिली वगैरे, रात्री 10 वाजता वगैरे सहीसाठी थांबले, यात तथ्य नाही. मी जी माहिती घेतली त्यामध्ये दादा आठ वाजता फ्री झाले होते. दादांच्या मनात होतं पुण्याला मुक्काम करावा. तुम्ही मुंबईला राहता. मुंबईहून पुण्याला जायला दोन तास लागतात. दहा वाजता दादा पुण्याला पोहोचले असते," असंही मिटकरी म्हणाले.
"सकाळी पाचला उठणे. सहाला कामाला लागणे. सातला निघाले असते तिथून 9 वाजेपर्यंत बारामतीच्या सभेला असते. हा प्रोग्राम कोणी बदलला? अचानक विमानप्रवास कोणी ठरवला? नादुरुस्त विमान, ज्या विमानावर मागील एक वर्ष बंदी आहे तेच विमान दादांना दिलं गेलं," असं म्हणत मिटकरींनी आपल्या मनातील शंका बोलून दाखवली.