  • पश्चिम महाराष्ट्र
  • अजित पवारांबद्दल हे असं लिहावं लागतंय हे माझं नाही संपूर्ण महाराष्ट्राचं दुर्देव! ...अन् बोलणी खाणाराही नकळत हसायचा

'अजित पवारांबद्दल हे असं लिहावं लागतंय हे माझं नाही संपूर्ण महाराष्ट्राचं दुर्देव!' '...अन् बोलणी खाणाराही नकळत हसायचा'

Ajit Pawar Death Obituary: अजित पवारांबद्दल प्रत्येकाला वाटणाऱ्या भावना अत्यंत सुंदर शब्दांमध्ये व्यक्त केल्या आहेत. अजित पवारांच्या कामाची पद्धत, त्यांच्यातील प्रशासक अशा अनेक गोष्टींवर या पोस्टमधून प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 28, 2026, 06:03 PM IST
अजित पवारांना वाहिली अनोखी श्रद्धांजली

Ajit Pawar Death Obituary: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं आज बारामतीमधील विमान अपघातात निधन झालं आहे. अजित पवारांच्या आकस्मिक निधनामुळे त्यांच्या समर्थकांबरोबरच सहकारी आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांनाही मोठा धक्का बसला असून प्रत्येकजण अजित पवारांच्या आठवणींना उजाळा देताना दिसत आहे. असं असतानाच अजित पवारांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी चंद्रकांत पाटील यांनी अत्यंत समर्पक शब्दांमध्ये अजित पवारांना आदरांजली वाहिली आहे. अजित पवारांच्या आठवणींना उजाळा देणारी चंद्रकांत पाटलांची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होताना दिसत आहे.

महायुती सरकारमध्ये अजितदादांचा पक्षही आल्यामुळे...

"अजितदादा... तुमच्याबद्दल असं काही व्यक्त होण्याची वेळ यावी, हे दुर्दैवच! माझ्यासाठीच नव्हे, तर तुमचं हे असं अकाली निघून जाणं सगळ्या महाराष्ट्रासाठीही दुर्दैवच...", असं म्हणत राज्यातील मंत्री चंद्रकांत पाटलांनी अजित पवारांना श्रद्धाजली वाहिली आहे. "अजितदादा, खरंच तुम्ही असं जायला नको होतं. महाराष्ट्राला, बारामतीला अजूनही तुमची गरज होती," असंही चंद्रकांत पाटील म्हणालेत. "एक राजकारणी म्हणून अजित पवार यांचा प्रवास खूप वर्षांपासून पाहिलाय. महायुती सरकारमध्ये अजितदादांचा पक्षही आला. त्यामुळे अजितदादांना आणखी जवळून पाहता आलं. अजितदादा उपमुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांची कार्यशैलीही पाहता, अनुभवता आली. त्यांच्या कामाचा झपाटा, निर्णय घेण्याची हातोटी, प्रत्येक विषयातला अभ्यास-माहिती, प्रशासनावरील पकड हे सगळं विलक्षण होतं," असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले आहेत. 

बोलणी खाणाराही नकळत...

"पण अजितदादा फक्त राजकारणी म्हणूनच नाही तर एक माणूस म्हणूनही जवळून पाहता आले. कठोर, कठीण निर्णय घेताना ते कधी डगमगले नाहीत. प्रशासनातील अधिकारी असो वा पक्षाचा कार्यकर्ता, चुकीचं वागण्या-बोलणाऱ्याला त्यांनी नेहमीच खडेबोल सुनावले. पण व्यक्ती, राजकारणी म्हणून प्रसंगी कटू बोलणाऱ्या अजितदादांचा स्वभावाला आणखी एक किनारही होती. मिश्कीलपणाची. प्रसंगी एखाद्याला चार शब्द सुनावताना अजितदादा पटकन असं काही तरी बोलायचे की, त्यांची बोलणी खाणाराही नकळत हसायचा," असं चंद्रकांत पाटलांनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.

एखाद्या राजहंसासारखं डौलदार असं अजितदादांचं व्यक्तिमत्व

"अजितदादांचा आणखी एक पैलूही नेहमीच लक्षात राहील. त्यांचं बारामती, जन्म-कर्मभूमीवरचं प्रेम. अगदी तरुण वयातच त्यांनी जिथून सामाजिक-राजकीय कारकीर्द सुरू केली, ती बारामती त्यांच्यासाठी नेहमीच खास होती. राजकारणातली एक-एक पायरी चढून वर येताना अजित पवारांचे अजितदादा झाले. त्यांनी स्वतःची, स्वतंत्र ओळख निर्माण केली ती, सामाजिक-राजकीय कार्यातून. तीच त्यांची खरी ताकदही होती. अजितदादांचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांना स्वतःची बलस्थानं नेमकी ठाऊक होती. त्यामुळे त्यांनी नेहमी महाराष्ट्रालाच प्राधान्य दिलं. बारामती, महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठीच ते नेहमी झपाटून काम करत राहिले. एखाद्या राजहंसासारखं डौलदार असं अजितदादांचं व्यक्तिमत्व होतं," अशा शब्दांमध्ये चंद्रकांत पाटलांनी आपल्या भावाना व्यक्त केल्या आहेत. 

विश्वासच बसत नाहीये

"आज अजितदादा आपल्यात नाहीत, यावर विश्वासच बसत नाहीये. अजितदादा, तुमचा राजकीय प्रवास नेहमीच सगळ्यांसाठी प्रेरणादायी राहील. तुमचं हे असं अकाली जाणंही नेहमीच अस्वस्थ करेल. परमेश्वर पवार कुटुंबाला, अजितदादांवर प्रेम करणाऱ्या लाखो कार्यकर्त्यांना या दुःखातून सावरण्यासाठी बळ देवो, हीच प्रार्थना," असं चंद्रकांत पाटलांनी पोस्टच्या शेवटी नमूद केलं आहे.

