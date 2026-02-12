English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

12/02/2026... आज महाराष्ट्रात झाला असता राजकीय भूकंप? अजित पवारांसंदर्भातील स्टेटसने खळबळ

Ajit Pawar Death And Today's Date: अजित पारांच्या मृत्यूनंतर दुसऱ्या दिवसापासूनच आजचा दिवस चांगलाच चर्चेत राहिल्याचं दिसून आलं आहे. आजचा दिवस म्हणजेच 12 फेब्रुवारी चर्चेत असण्याचं नेमकं कारण काय? आणि या तारखेसंदर्भात आज कोणी काय म्हटलंय जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 12, 2026, 11:46 AM IST
12/02/2026... आज महाराष्ट्रात झाला असता राजकीय भूकंप? अजित पवारांसंदर्भातील स्टेटसने खळबळ
त्या पोस्टने चर्चेला उधाण (प्रातिनिधिक फोटो)

Ajit Pawar Death And Today's Date: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज हयात असते तर कदाचित आजचा दिवस हा महाराष्ट्रातील मोठ्या राजकीय भूकंपाचा दिवस ठरला असता अशी चर्चा सध्या सुरु आहे. यामागील कारण म्हणजे 28 जानेवारी रोजी अजित पवारांचा बारामती विमानतळाजवळ झालेल्या भीषण अपघातात अजित पवारांचं निधन झाल्यानंतर करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या दाव्यामध्ये आजच्या म्हणजेच 12 फेब्रुवारीचा अनेकदा उल्लेख झाला आहे. विशेष म्हणजे आजच यासंदर्भातील आठवण करुन देणारी एक पोस्टही शरद पवारांच्या पक्ष प्रवक्त्याकडून करण्यात आली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

कोणी आणि काय पोस्ट केलं?

राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते अंकुश काकडे यांनी फेसबुकवर केलेल्या पोस्टमध्ये आजच्या तारखेसंदर्भात सूचक विधान केलं आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेला नव्याने उधाण आलं असतानाच काकडेंनी त्यांच्या फेसबुक अकाऊंटवरुन, “आज अजित पवार असते तर विलीनीकरणाचा निर्णय झाला असता,” असे म्हटले आहे. तसेच अजित पवार यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत आजची तारीख निश्चित करण्यात आली होती, असा दावाही त्यांनी केला. या पोस्टमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना पुन्हा वेग आला आहे.

शरद पवारांनीही केला होता

अजित पवारांच्या निधनानंतर काही दिवसांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना शरद पवारांनी अजित पवारांशी विलीनीकरणासंदर्भात चर्चा झाली होती अशी माहिती दिली. तसेच यासंदर्भातील जबाबदारी आमच्याकडून जयंत पाटील यांच्यावर सोपवण्यात आलेली आणि समोरुन खुद्द अजित पवारच चर्चेत सहभागी झाले होते असंही शरद पवार म्हणालेले. तसेच दोन्ही पक्ष एकत्र येण्याची घोषणा 12 तारखेला करण्याचं ठरलं होतं असंही पवारांनी म्हटलं होतं. विशेष म्हणजे यासंदर्भात जयंत पाटील यांनीही माहिती देताना, गोविंदबाग म्हणजेच शरद पवारांच्या घरी झालेल्या बैठकीमध्ये अजित पवारांनी विलीनीकरणासंदर्भात चर्चा केल्याचं नमूद केलं होतं.

अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचा मात्र नकार

मात्र दुसरीकडे अजित पवारांच्या पक्षातील ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरेंनी अजित पवारांनी अशी कोणतीही चर्चा केल्याचं आम्हाला ठाऊक नाही तसेच त्यांनी आम्हाला यासंदर्भात काही कळवलेलं नव्हतं असं म्हटलं आहे. याच भूमिकेवर अजित पवारांच्या पक्षाचे नेते आजही ठाम आहेत. त्यामुळेच 11 तारखेला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीत झालेल्या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठकीमध्येही दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाला अजित पवारांच्या पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांनी विरोध केल्याची माहिती समोर येत आहे. 

हा सगळा गोंधळ सुरु असतानाच दुसरीकडे आज काकडेंनी फेसबुकवर केलेली पोस्ट लक्ष वेधून घेत आहे.

पडद्यामागून हलचाली?

दरम्यान, काल सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, जय पवार या तिघांनीही दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांची भेट घेतली. दुसरीकडे सुप्रिया सुळे आणि रोहित पवारही दिल्लीत असल्याने पडद्यामागून विलीनीकरणासंदर्भात काही चर्चा सुरु आहे का? अशी चर्चाही राजकीय वर्तुळात दबक्या आवाजात सुरु आहे. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Ajit pawarbaramatiAjit Pawar Plane Crashअजित पवारविमान अपघात

इतर बातम्या

India vs Namibia Live Streaming: भारत–नामीबिया सामना किती व...

स्पोर्ट्स